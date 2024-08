Come usare gli Apple AirTag per tracciare i bagagli in viaggio

Gli Apple Airtag possono essere utilizzati per tracciare i bagagli mentre sono in viaggio tant’è che si tratta di uno degli accessori più popolari per chi viaggia. Questi piccoli dispositivi, non più grandi di una moneta, promettono di tenere traccia dei tuoi oggetti preziosi.

Ne abbiamo parlato come antifurto di auto e moto, ma possono essere usati anche per tracciare valige, zaini o bagagli, ovunque tu vada.

Cos’è un Apple AirTag e come funziona

Gli Apple AirTag sono dei piccoli dispositivi che possono essere inseriti all’interno dei tuoi oggetti personali, appunto come un bagaglio da stiva, per tracciarli con precisione. Il loro funzionamento si basa sulla tecnologia Bluetooth e sfrutta la rete di dispositivi Apple presenti nelle vicinanze per fornire informazioni sulla posizione del tuo oggetto.

Grazie alla funzionalità di “Precision Finding” integrata nell’app Dov’è, puoi individuare il tuo bagaglio con estrema precisione, grazie alla visualizzazione della sua posizione su una mappa interattiva. Inoltre, gli AirTag sono dotati di un sistema di notifiche che ti avvisa quando ti stai allontanando dal tuo oggetto tracciato o se qualcuno lo sta utilizzando al di fuori della tua zona di controllo. Questo rende gli Apple AirTag uno strumento molto utile per chi viaggia spesso o ha bisogno di tenere sotto controllo i propri oggetti personali.

Come impostare l’AirTag all’interno del bagaglio

Per impostare l’AirTag sul tuo bagaglio, devi prima di tutto associarlo al tuo iPhone o iPad tramite l’app Dov’è (Find My) di Apple. Dopo aver attivato il Bluetooth sul tuo dispositivo, avvicina l’AirTag e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Una volta associato, puoi facilmente fissare l’AirTag sulla maniglia del bagaglio utilizzando un apposita custodia, oppure meglio ancora inserirlo all’interno.

L’AirTag è dotato di un accelerometro che rileva i movimenti e un piccolo altoparlante integrato che emette un suono quando viene richiesto tramite l’app Dov’è. In questo modo, puoi rintracciare facilmente il tuo bagaglio in caso di smarrimento o furto. È importante notare che l’AirTag non può essere utilizzato per tracciare le persone senza il loro consenso esplicito e che esistono alcune limitazioni nell’utilizzo dell’AirTag in determinati Paesi. Tuttavia, se usato correttamente, l’AirTag può essere un valido aiuto per evitare la perdita dei tuoi bagagli durante i viaggi.

Tracciare i tuoi bagagli con l’app Dov’è di Apple

L’app Dov’è di Apple permette di tracciare i bagagli in modo semplice ed efficace. Dopo aver impostato l’AirTag sul proprio bagaglio, sarà possibile monitorarne la posizione in tempo reale tramite l’app. In caso di smarrimento del bagaglio, l’app mostrerà l’ultima posizione conosciuta, aiutando a recuperarlo più facilmente. E’ inoltre possibile impostare un avviso per essere notificati quando il bagaglio viene rilevato in prossimità del luogo in cui ci si trova.

L’app Dov’è utilizza la tecnologia Bluetooth per comunicare con l’AirTag e protegge la privacy degli utenti attraverso la crittografia end-to-end. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla sicurezza e alla privacy dei propri dati personali, evitando di condividere informazioni sensibili o di utilizzare l’AirTag per spiare le persone.

Evitare la perdita dei bagagli durante lo smistamento in aeroporto

Quando si viaggia in aereo, la perdita dei bagagli è uno dei problemi più comuni e fastidiosi che si possono incontrare. Fortunatamente, gli Apple AirTag possono aiutare a prevenire questa situazione spiacevole. Grazie alla loro tecnologia di localizzazione precisa, questi dispositivi permettono di tenere traccia dei propri bagagli in tempo reale e di ricevere una notifica quando essi si trovano in prossimità del punto di raccolta.

In questo modo, è possibile accorgersi subito di anomalie nel trasporto dei bagagli o che siano consegnati a un’altra persona durante lo smistamento in aeroporto. Inoltre, l’app Dov’è di Apple consente di monitorare la posizione dei bagagli anche dopo il loro arrivo a destinazione, facilitando la loro individuazione in caso di necessità.

Limitazioni dell’AirTag

Le limitazioni dell’AirTag sono principalmente legate alla necessità di avere nei dintorni un dispositivo Apple. Per estremizzare, se attorno al bagaglio ci fossero solo smartphones Android, l’AirTag non riuscirebbe a comunicare la propria posizione, non essendo dotato di una sim come nel caso dei tracker che abbiamo esaminato in passato.

Inoltre, l’AirTag è importante inoltre prestare attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati personali, poiché l’AirTag potrebbe essere utilizzato per tracciare le attività di una persona senza il suo consenso. Per questo motivo, Apple ha introdotto alcune misure di sicurezza, come l’emissione di un segnale acustico quando un AirTag sconosciuto viene rilevato vicino al proprio iPhone o la possibilità di disattivare l’utilizzo degli AirTag da parte di altre persone tramite l’app Dov’è.

La sicurezza e la privacy sono aspetti fondamentali nell’utilizzo degli Apple AirTags. Per garantire la massima tutela dei dati personali, l’AirTag utilizza un sistema di crittografia end-to-end che protegge le informazioni di localizzazione in transito tra il dispositivo e l’app Find My.

Inoltre, è possibile impostare delle restrizioni sulla condivisione della posizione dell’AirTag con altre persone, per evitare che terzi possano monitorare i nostri spostamenti senza autorizzazione. Da questo punto di vista, l’utilizzo dell’Apple AirTag solleva comunque interrogativi sul futuro dell’Internet of Things e sulla gestione dei dati personali in un mondo sempre più interconnesso. Come sarà possibile garantire la sicurezza e la privacy dei nostri dati in un contesto così complesso? Una questione aperta che merita di essere approfondita e discussa.

E’ comunque importante ricordare che l’AirTag non è un dispositivo di sicurezza e non può prevenire il furto o la perdita dei bagagli, ma può essere utile per recuperarli in caso di problemi. In ogni caso, qui la guida su cosa fare in caso di bagaglio smarrito, sperando che non vi serva.

Si possono trovare in vendita online e nei negozi Apple. Ma la cosa interessante è che negli ultimi tempi sono comparsi Airtag di altri produttori compatibili al 100% con quelli di Apple, a prezzi nettamente minori.

Qui sotto qualche esempio, provate a dargli un occhio:

MiTag Smart Tracker Tag: 15,99 euro

ATUVOS Air Tag Card Wallet, a forma di carta di credito: 22,55 euro

QING CAOQING Air Tag: 2 per 20,99 euro (24,99 – coupon 5 euro)

QING CAOQING Air Tag: 4 per 31,76 euro (36,76 – coupon 5 euro)

