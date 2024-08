Aries e Baracuta: la nuova capsule collection

La scena della moda urbana si arricchisce di una nuova, entusiasmante collaborazione: Aries, noto brand londinese di streetwear di lusso, e Baracuta, storico marchio britannico, uniscono le forze per la prima volta in una capsule collection esclusiva. Questa partnership celebra due silhouette intramontabili di Baracuta, arricchendole con le grafiche distintive di Aries e il suo iconico logo greco.

Fondato un decennio fa, Aries si è subito distinto per il suo linguaggio grafico consolidato, che trae ispirazione dagli anni ’80 e ’90, e per la sua produzione meticolosa in Italia. La filosofia del design di Aries, attenta ai dettagli e alla qualità, si sposa perfettamente con quella di Baracuta, nato a Manchester e noto per l’originale Harrington Jacket e la sua etica “Made in the UK”. Questa collaborazione unisce il meglio di entrambi i mondi, reinterpretando il look classico di Baracuta con l’elevato design e stile di Aries.

La collezione si compone delle giacche G9 Harrington e G12 classic Mac, entrambe realizzate con l’originale tessuto Baracuta e rielaborate nella fabbrica di Aries. Ogni giacca è unica, grazie a un processo di incisione al laser che applica i loghi Aries Greek e Aries Ancient Column su tutto il capo, evocando il celebre denim distrutto di Aries. Le giacche sono disponibili in tonalità verde militare, marrone e nero, e sono foderate con l’iconico Fraser Tartan.

Un tocco distintivo della collezione è il moschettone Aries staccabile, disponibile in argento e oro, arricchito da una nappina in vera pelle. Questo dettaglio celebra gli elementi principali del marchio streetwear, aggiungendo un tocco di lusso e originalità.

Le giacche decostruite della collezione sono state immortalate dall’obiettivo di Winter Vandenbrink, fotografo noto per la sua documentazione della cultura giovanile urbana. Le immagini catturano l’essenza delle strade trafficate, evidenziando i contrasti tra i simboli di cemento grintosi e la morbidezza della gioventù. Questo approccio visivo riflette perfettamente la filosofia della collezione, che unisce il classico al contemporaneo, il rigido al morbido, creando un equilibrio unico.

Il taglio delle giacche G9 Harrington e G12 classic Mac consente un facile accesso alle tasche e alle cinture portaoggetti, garantendo una vestibilità comoda e versatile. La chiusura frontale e i polsini sono dotati di bottoni metallici robusti, mentre le tasche cargo con patta aggiungono praticità. L’orlo regolabile con bottoni permette di adattare la vestibilità alle esigenze personali.

La qualità dei materiali utilizzati è evidente in ogni dettaglio. Il tessuto originale Baracuta, noto per la sua resistenza e durabilità, è perfetto per affrontare le condizioni climatiche più diverse.