Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione 2026: solo 63 esemplari per celebrare un’icona

Alfa Romeo rende omaggio al primo Quadrifoglio stradale del 1963 con una serie limitata di 63 esemplari globali: rosso iconico, carbonio a vista e motore V6 da 520 CV.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione 2026
Alfa Romeo presenta una delle serie speciali più esclusive della sua storia: Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione 2026, un omaggio al Quadrifoglio che, nel 1963, per la prima volta, abbandonava i circuiti per approdare su una vettura di serie: la Giulia Ti Super.

A distanza di oltre 60 anni, questo simbolo di eccellenza tecnica e passione sportiva ritorna in una edizione limitata a soli 63 esemplari. Un auto, accompagnata dalla certificazione “Instant Classic”, che ne sancisce fin da subito lo status di oggetto da collezione.

Un design che celebra l’essenza Alfa Romeo

Prodotte nello stabilimento di Cassino, le nuove Quadrifoglio Collezione si distinguono per due nuove livree esclusive, ispirate al celebre Rosso Villa d’Este della 33 Stradale:

  • Rosso Collezione Giulia: profondo, quasi nero, in sintonia con la sportività pura della berlina.
  • Rosso Collezione Stelvio: più brillante e vibrante, pensato per riflettere l’anima versatile e potente del SUV.

Queste tonalità, raffinate e inedite, sono il frutto di un’evoluzione cromatica che attraversa la storia del marchio, dai classici rossi pastello alle sofisticate vernici tristrato.

Interni numerati e materiali premium

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione 2026 interni
Image: Alfa Romeo

All’interno, la personalizzazione è altrettanto esclusiva:

  • Sedili Sparco in carbonio con ricamo identificativo “1 di 63 Collezione”
  • Plancia rivestita in pelle con cuciture rosse
  • Inserti in fibra di carbonio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta
  • Bracciolo e pannelli porta in pelle, per un ambiente sportivo ma raffinato

Un mix perfetto tra artigianalità italiana e tecnologia moderna, con un’identità fortemente radicata nella tradizione Alfa Romeo.

Prestazioni: 520 CV di pura adrenalina

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione 2026 prestazioni
Image: Alfa Romeo

Sotto il cofano, il cuore pulsante è sempre lui: il 2.9 V6 biturbo da 520 CV, affiancato dallo scarico Akrapovič, che ne esalta il sound profondo e inconfondibile. Prestazioni e sensazioni di guida sono portate al massimo grazie a:

  • Telaio affinato per dinamica superiore
  • Impianto frenante carboceramico con pinze brunite e marchio Alfa Romeo rosso
  • Differenziale autobloccante meccanico per la massima trazione
  • Tetto in carbonio a vista, esclusivo e leggerissimo

L’intera architettura della vettura è pensata per offrire una guida istintiva, coinvolgente, fedele alla miglior tradizione del Biscione.

Un ritorno al Quadrifoglio stradale: dal 1963 a oggi

Il numero 63 non è casuale. Nel 1963, infatti, il leggendario Quadrifoglio lasciava le piste da corsa per la Giulia Ti Super, aprendo un nuovo capitolo della storia del marchio: quello delle berline sportive da strada, potenti ma eleganti. Oggi, Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione riprendono quel testimone con un’interpretazione moderna e sofisticata, pronta a entrare nel cuore dei collezionisti e degli appassionati.

Scheda tecnica – Alfa Romeo Giulia/Stelvio Quadrifoglio Collezione 2026

CaratteristicaSpecifica
Motore2.9 V6 biturbo
Potenza520 CV
ScaricoAkrapovič, sound racing
FreniImpianto carboceramico con pinze brunite
Colori esclusiviRosso Collezione Giulia / Rosso Collezione Stelvio
InterniPelle e Alcantara, numerati “1 di 63 Collezione”
SediliSparco in carbonio
Carbonio a vistaTetto, plancia, tunnel, specchi e scudetto
ProduzioneStabilimento Cassino
Esemplari totali63 unità (edizione limitata globale)
CertificazioneInstant Classic

