Dicembre, tempo di offerte auto prima della fine dell’anno. Si parla molto di incentivi sulle auto elettriche, ma le promo si concentrano anche sull’ibrido. Un esempio è l’Alfa Romeo Junior Hybrid, proposta fino a fine mese con la formula del finanziamento a 145 euro al mese, solo in caso di permuta e vetture in pronta consegna.
Ecco tutti i dettagli dell’offerta del marchio del Biscione, come funziona, a chi conviene e perché l’usato diventa fondamentale per ottenere il prezzo competitivo. Prima, però, ricordiamo le caratteristiche del modello.
Alfa Romeo Junior 2026: caratteristiche tecniche
Alfa Romeo Junior 2026, ultimo modello in ordine cronologico lanciato dalla Casa di Arese, ha recentemente ampliato la propria gamma introducendo le versioni Sprint e Ti, oltre ai pacchetti Sport e Techno, per offrire un mix di sportività, eleganza e tecnologia. Le motorizzazioni comprendono opzioni 100% elettriche, ibride a trazione anteriore e ibride Q4 integrali.
Il design si è aggiornato con nuovi cerchi Aero da 18” e, per la Veloce Elettrica, l’esclusiva opzione da 20”. La Sprint punta su un equilibrio tra stile e praticità, mentre la Ti offre comfort premium; i pacchetti Sport e Techno permettono di incrementare rispettivamente l’anima dinamica e la dotazione tecnologica del modello, rendendo la Junior una delle proposte più versatili del segmento premium. In questa sede, però, ci concentriamo sull’allestimento base, oggetto dell’offerta.
Alfa Romeo Junior ibrida: i dettagli dell’offerta
La promozione riguarda l’Alfa Romeo Junior ibrida 1.2 145 Cv Hybrid eDCT6 con allestimento base, proposta a € 24.950 con finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. Ecco i dettagli:
- Prezzo di listino: 30.750€
- Prezzo promo: 24.950€
- Anticipo: € 5.940
- Importi: 35 rate mensili da € 145
- Rata finale: € 19.401.
- TAN (fisso) 7,99%, TAEG 10,05%.
Dopo 3 anni è possibile pagare la rata finale o, in alternativa, restituire o sostituire la vettura. In questi ultimi due casi, verrà addebitato un extracosto di 0,1 euro/km in caso di superamento della soglia dei 30.000 km.
Conviene?
L’offerta sulla Alfa Romeo Junior Hybrid conviene se si vuole acquistare un Suv di dimensioni medio-piccole, adatto sia alla città, sia ai percorsi extraurbani, con un motore ibrido molto efficiente. La rata è molto conveniente, meno di 150 euro al mese, ma ci si deve accontentare dell’allestimento base e, per accedere all’offerta, occorre avere un usato da dare in permuta.
Il pagamento della rata finale conviene solo se si decide poi di tenere la Junior come propria auto per tanto tempo al termine dei tre anni di contratto, altrimenti molto meglio optare per la restituzione o sostituzione del veicolo. Tenendo, ovviamente, un occhio al chilometraggio: 30.000 km, ovvero in media 10.000 all’anno, sono una soglia accettabile per chi utilizza l’auto prettamente in città, possono essere pochi, al contrario, se si viaggia maggiormente e si fanno molti km in autostrada.
