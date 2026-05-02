Informazioni chiave:
- Il nuovo Alfa Romeo Pack Performance è disponibile da oggi in Italia per Giulia e Stelvio.
- Il pacchetto include sedili in pelle nera con cuciture rosse, inserti in carbonio, Harman Kardon Sound System da 900 W e sospensioni elettroniche Synaptic Dynamic Control.
- La dinamica di guida viene gestita in modo integrato da Synaptic Dynamic Control, Chassis Domain Control, differenziale autobloccante e selettore Alfa DNA.
Con il nuovo Alfa Romeo Pack Performance, il marchio del Biscione arricchisce Giulia e Stelvio con una dotazione che interviene su tre aree chiave: stile, tecnologia e dinamica di guida. L’abitacolo si fa più sportivo grazie a pelle nera, cuciture rosse e carbonio, l’esperienza sonora sale di livello con il sistema Harman Kardon da 900 W e il comportamento su strada evolve attraverso le sospensioni elettroniche Synaptic Dynamic Control, integrate con il Chassis Domain Control.
Indice dei contenuti
Il Pack Performance rafforza il DNA sportivo di Giulia e Stelvio
Il nuovo Alfa Romeo Pack Performance nasce con un obiettivo chiaro: esaltare il carattere dinamico e sartoriale di Giulia e Stelvio attraverso una combinazione di contenuti che coinvolge abitacolo, impianto audio e comportamento su strada. E’ un pacchetto capace di unire innovazione tecnologica e indole sportiva, due elementi centrali nell’identità del marchio.
L’abitacolo diventa più sportivo e più ricercato nei dettagli
Uno dei primi effetti del pacchetto si percepisce all’interno. Il Pack Performance introduce un ambiente più marcato dal punto di vista visivo, con sedili in pelle nera, cuciture rosse, inserti in carbonio e dettagli rossi su plancia, pannelli porta e bracciolo. L’insieme punta a rafforzare il legame tra design e sportività, con un’impronta molto coerente con la tradizione del Biscione.
Il sistema Harman Kardon da 900 W
Tra i contenuti tecnici più rilevanti del Pack Performance c’è il nuovo Harman Kardon Sound System, sviluppato per offrire un’esperienza acustica di livello superiore a bordo di Giulia e Stelvio. Al centro del sistema c’è un amplificatore Class-D a 12 canali da 900 watt, progettato per gestire in maniera dinamica ogni sorgente sonora. Si tratta di un impianto pensato non solo per aumentare potenza e presenza del suono, ma per costruire una qualità d’ascolto più raffinata, capace di valorizzare l’abitacolo come ambiente immersivo e ben isolato. Ad arricchire ulteriormente il sistema audio interviene la tecnologia Logic 7 Surround, che distribuisce il segnale in modo uniforme e tridimensionale all’interno dell’abitacolo.
La configurazione multi-speaker è studiata in modo specifico per Giulia e Stelvio
Il Harman Kardon Sound System è costruito attorno a una configurazione speaker molto articolata. Il sistema comprende 1 subwoofer per bassi profondi e controllati, con dimensioni specifiche per i due modelli: 224 mm su Stelvio e 180 x 270 mm su Giulia. A questo si aggiungono 4 woofer da 160 mm, 5 midrange da 80 mm e 4 tweeter da 25 mm.
Il Synaptic Dynamic Control è il cuore dell’evoluzione dinamica del pacchetto
Se sul fronte comfort il sistema audio è il protagonista, sul piano dinamico il contenuto centrale del Pack Performance è il Synaptic Dynamic Control. Si tratta di un sistema di sospensioni a controllo elettronico progettato per trovare il miglior compromesso tra comfort, precisione di guida e sicurezza.
Il principio di funzionamento si basa sulla regolazione in tempo reale della risposta degli ammortizzatori tramite valvole elettroidrauliche specifiche. Queste modulano il flusso interno dell’olio e variano la forza di smorzamento in base alle condizioni della strada, alle sollecitazioni rilevate dai sensori di bordo e allo stile di guida.
Il vantaggio più concreto del Synaptic Dynamic Control è la sua capacità di adattarsi istante per istante. Il sistema nasce per mantenere un controllo costante dei movimenti della vettura, limitare le vibrazioni e migliorare la stabilità del corpo vettura, senza irrigidire inutilmente la marcia nei trasferimenti quotidiani.
Il selettore Alfa DNA modifica il carattere del Synaptic Dynamic Control
Il funzionamento del sistema di sospensioni elettroniche è strettamente integrato con il selettore Alfa DNA. In modalità Dynamic, gli ammortizzatori privilegiano una risposta più rigida e precisa, pensata per mettere in risalto il lato più sportivo della vettura. Alfa Romeo sottolinea anche che questa taratura può essere alleggerita con un semplice tocco del pulsante dedicato. Nelle modalità Natural e Advanced Efficiency, invece, la risposta si fa progressivamente più morbida, con l’obiettivo di favorire comfort e fluidità di marcia.
Il Chassis Domain Control coordina l’intero comportamento del veicolo
A governare l’insieme interviene il Chassis Domain Control, la centralina che sovrintende ai principali sistemi dinamici del veicolo. Questo “supervisore” elabora in tempo reale i dati provenienti dai sensori di accelerazione e rotazione e coordina il lavoro delle sospensioni adattive, dei sistemi di stabilità, dell’impianto frenante e degli altri dispositivi che influenzano il comportamento del telaio. Il risultato è una risposta più armonizzata e coerente. In pratica, la vettura reagisce in modo più prevedibile, più controllato e più sicuro, anche quando le condizioni della strada o lo stile di guida cambiano rapidamente.
L’azione del Chassis Domain Control si combina con il differenziale autobloccante e con il selettore Alfa DNA per costruire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.