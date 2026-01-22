Alpine partecipa a Rétromobile 2026 con tre A110 speciali: una A110 1600 SX, ultima A110 di prima generazione uscita da Dieppe nel 1977 e ancora dello stesso proprietario; una A110 1800S Gruppo 4 iscritta al Mondiale Rally 1975 con livrea Tour de Corse; e la A110R Ultime, serie limitata a 110 unità, già tutte vendute, in livrea La Bleue. Sullo sfondo, l’A110 di seconda generazione entra negli ultimi mesi: produzione fino a fine giugno 2026 e ordini fino a fine marzo.
Alpine sceglie Rétromobile per raccontare la propria storia con una selezione mirata: tre A110 che coprono epoche e destinazioni d’uso differenti, dalla strada ai rally fino alla declinazione più orientata alla pista della gamma attuale.
L’A110 di seconda generazione
La A110 moderna, presentata al Salone di Ginevra 2017, entra nella sua fase finale. La produzione è prevista fino alla fine di giugno 2026. Gli ultimi esemplari risultano ordinabili fino alla fine di marzo scegliendo tra tre versioni oggi disponibili. L’offerta comprende:
- Alpine A110 con motore da 252 CV;
- Alpine A110 GTS con motore da 300 CV, pensata per muoversi tra strada e pista;
- Alpine A110R 70, edizione limitata legata al 70° anniversario del marchio.
Tre A110, tre identità
La A110 ha una cronologia ben precisa: prima generazione dal 1962 al 1977, poi ritorno dal 2017. A Rétromobile questa storia prende forma con un taglio quasi cinematografico: l’ultima A110 “classica” prodotta a Dieppe; una A110 nata per i rally internazionali a metà anni Settanta; e l’A110R Ultime, interpretazione più estrema e limitata dell’era contemporanea. Le protagoniste sono:
- Alpine A110 1600 SX (1977);
- Alpine A110 1800S Gruppo 4 (costruita nel settembre 1975);
- Alpine A110R Ultime in livrea “La Bleue”.
Alpine A110 1600 SX: l’ultima Berlinette di Dieppe
Tra le tre auto, la A110 1600 SX è quella che porta con sé un valore particolare: è l’ultima Alpine A110 di prima generazione prodotta nello stabilimento di Dieppe nel 1977. C’è poi un dettaglio che aggiunge spessore: l’auto fu consegnata nuova nel 1977 a un proprietario che la possiede ancora oggi.
Anche la tinta ha una storia: è verniciata nel raro verde “Vert Normand”, soprannominato “Berliverte” dagli appassionati. Sul piano costruttivo, la 1600 SX resta fedele all’impostazione Berlinette: telaio a longheroni e carrozzeria in fibra di vetro e resina poliestere, una scelta che si lega all’idea di leggerezza tipica del modello.
Il motore è un quattro cilindri in linea da 1.647 cm³, montato posteriormente, con 95 CV. La trasmissione prevede trazione posteriore e cambio manuale a cinque marce. Il peso dichiarato è di 790 kg. Completano il quadro tecnico le sospensioni indipendenti sulle quattro ruote, con doppio triangolo anteriore e posteriore, e quattro freni a disco. La velocità massima riportata è di 195 km/h.
Alpine A110 1800S Gruppo 4: la stagione dei rally internazionali
Se la 1600 SX parla di strada e di fine serie, la A110 1800S Gruppo 4 porta a Rétromobile l’anima competitiva di Alpine. È stata costruita nel settembre 1975 per il team Alpine. Il riferimento visivo è diretto: è associata alla livrea del Tour de Corse 1975 e all’impegno nel Campionato mondiale di rally 1975.
Pur mantenendo la sagoma tipica della Berlinette, la base tecnica richiama l’impostazione leggera: telaio a longheroni e carrozzeria in materiale composito. Il motore è un quattro cilindri in linea da 1.796 cm³, realizzato da Mignotet, con potenza di 170 CV. Il cambio è un cinque marce rinforzato, con trazione posteriore. È la A110 che richiama l’epoca d’oro del marchio nei rally, con un’identità costruita su leggerezza, motore generoso per la cilindrata e una messa a punto pensata per le prove speciali.
Alpine A110R Ultime “La Bleue”: serie limitata e numeri da pista
Il terzo elemento del trio è la A110R Ultime, la più estrema, più orientata alla pista e più esclusiva tra le A110. La serie è limitata a 110 esemplari nel mondo, già tutti venduti. Potenza fino a 345 CV, coppia 420 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 3,8 secondi, peso di circa 1.100 kg. La A110R Ultime beneficia inoltre di interventi su aerodinamica, telaio, sospensioni, freni e trasmissione. L’impostazione è quella di un’auto da corsa omologata per la strada, con sospensioni Ohlins regolabili, pneumatici Michelin Cup 2, pacchetto aerodinamico ridisegnato e parti del motore derivate dalla GT4.
La A110R Ultime introduce anche il programma di personalizzazione più articolato mai proposto da Alpine: 27 colori carrozzeria, finiture differenti per cerchi e pinze freno, oltre a numerose scelte per gli interni.
A Rétromobile 2026, la A110R Ultime si affianca alle due classiche nella livrea “La Bleue”. L’idea nasce per celebrare il blu più richiesto del marchio, collegato in origine alla richiesta di un cliente per un preciso blu metallizzato. Il lavoro del team di progettazione porta a una soluzione a due tonalità: la parte anteriore in blu Alpine, la parte posteriore in blu Abysse, con una sfumatura che accompagna la transizione.