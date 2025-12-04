Alpine A390: la sportiva elettrica ispirata all’A110

Alpine presenta A390, una fastback elettrica a cinque posti che richiama l’eredità sportiva dell’A110. Prestazioni brillanti, estetica scolpita e soluzioni tecniche di alto livello definiscono un modello che interpreta la sportività secondo Alpine, con la comodità e l’efficienza richieste dalla mobilità attuale.
Alpine A390 debutta con un obiettivo chiaro: offrire piacere alla guida in una forma elegante e versatile. Nasce come fastback elettrica con trazione integrale, dotata di tre motori elettrici – uno all’anteriore e due al posteriore – che rendono possibile l’Alpine Active Torque Vectoring, una soluzione tecnica pensata per rendere la guida più dinamica e precisa.
Design scolpito e riconoscibile
A390, la fastback elettrica, si distingue per le sue proporzioni da coupé: lunga 4,615 metri, con linee tese e profilo aerodinamico, unisce eleganza e funzionalità. L’anteriore si fa notare per la firma luminosa “Cosmic Dust”, una sequenza di triangoli illuminati che introducono visivamente il carattere della vettura. Il posteriore riprende questo tema con luci frammentate e il logo Alpine retroilluminato. La cura estetica si estende fino al più piccolo dettaglio, come il logo “A” laterale o l’eventuale bandiera francese sul montante C.
Interni tra sportività e comfort
L’abitacolo ospita comodamente cinque passeggeri, con sedili sportivi regolabili e riscaldabili, materiali pregiati come la Nappa e finiture curate. La plancia orientata verso il guidatore integra due display da 12″ e 12,3″, con grafiche dedicate e comandi fisici intuitivi per il clima. Il volante multifunzione ospita comandi per modalità di guida, gestione dell’energia, assistente vocale e la funzione “Overtake”, che offre una spinta extra temporanea utile nei sorpassi.
Prestazioni da vera sportiva elettrica
La versione GT offre 400 CV con uno scatto 0-100 in 4,8 secondi, mentre la GTS raggiunge i 470 CV e 808 Nm, accelerando da 0 a 100 in 3,9 secondi. Entrambe condividono una batteria da 89 kWh che consente un’autonomia compresa tra 503 con cerchi da 21” (Michelin Pilot Sport 4S) e 557 km con cerchi da 20” (Michelin Pilot Sport EV). La trazione integrale, unita a un baricentro basso e una ripartizione dei pesi bilanciata, garantisce un comportamento agile e sicuro anche nelle curve più impegnative.
La ricarica in corrente continua arriva a 150 kW (GT) o 190 kW (GTS), con tempi inferiori ai 30 minuti per passare dal 15 all’80%. Il caricatore AC è da 11 kW di serie, 22 kW in opzione.
Motori e prestazioni: doppia anima da GT e GTS
La A390 propone due varianti:
- GT: 400 CV, 661 Nm, 0-100 in 4,8 s
- GTS: 470 CV, 824 Nm, 0-100 in 3,9 s
Entrambe adottano tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori), con trazione integrale permanente. La gestione della coppia è affidata all’Alpine Active Torque Vectoring (AATV), capace di modulare la spinta su ogni singola ruota posteriore, migliorando inserimento in curva e motricità.
Alpine Active Torque Vectoring: agilità su misura
Il sistema Alpine Active Torque Vectoring consente una gestione indipendente della coppia su ciascuna ruota posteriore, migliorando l’aderenza in curva e aumentando la sensazione di controllo. A seconda della modalità di guida selezionata (Save, Normal, Sport, Perso, Track), la risposta della vettura cambia, adattandosi a contesti urbani o dinamiche più impegnative.
Tecnologia per un’esperienza immersiva
Alpine A390 propone un ambiente digitale allineato alla sua filosofia. L’infotainment da 12” con Alpine Portal integra Google Maps, Play Store, Android Auto, Apple CarPlay e assistente vocale. Con Alpine Telemetrics, il conducente può monitorare dati in tempo reale, ricevere coaching personalizzato e affrontare sfide interattive per migliorare le proprie abilità al volante.
Audio Devialet e feedback sonoro su misura
L’impianto audio, sviluppato con Devialet, include 13 altoparlanti e un subwoofer, con opzioni di ascolto selezionabili. A questo si affianca l’Alpine Drive Sound: due profili sonori che accompagnano la guida e rendono più coinvolgente l’esperienza in modalità elettrica. L’impianto riproduce anche i suoni delle funzioni Overtake e launch control.
Ricarica e funzionalità smart
La batteria può essere caricata fino a 190 kW in corrente continua, con un tempo stimato di meno di 25 minuti per passare dal 15 all’80%. Il caricatore AC bidirezionale (11 o 22 kW) permette anche di alimentare dispositivi esterni. L’app My Alpine consente di controllare da remoto ricarica, climatizzazione, posizione e pianificare itinerari.
Allestimenti e gamma
Disponibile in due versioni – GT e GTS – la A390 si adatta a esigenze diverse. La GT punta su comfort ed equilibrio tra prestazioni e uso quotidiano. La GTS esalta le doti dinamiche e include elementi esclusivi come cerchi forgiati da 21″, sedili Sabelt e sistema audio Devialet in versione XtremeSound.
Scheda tecnica Alpine A390
|Caratteristica
|GT
|GTS
|Potenza
|400 CV (295 kW)
|470 CV (345 kW)
|Coppia
|661 Nm
|824 Nm
|Motori
|1 anteriore + 2 posteriori
|Idem
|0-100 km/h
|4,8 s
|3,9 s
|Velocità max
|200 km/h
|220 km/h
|Batteria
|89 kWh netti
|Idem
|Autonomia WLTP
|557 km (20”)
|503 km (21”)
|Ricarica DC
|fino a 150 kW
|fino a 190 kW
|Ricarica 15-80%
|<29 min
|<25 min
|Trazione
|Integrale con Torque Vectoring
|Idem
|Peso a vuoto
|2.124 kg
|2.121 kg
|Bagagliaio
|532 litri
|Idem
