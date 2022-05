L’Alpine A110 GT J. Rédélé è il bellissimo tributo al suo fondatore

Alpine A110 GT J. Rédélé in edizione limitata a 100 esemplari con motore quattro cilindri turbo 1,8 litri da 296 CV e velocità massima di 250 km/h.

La nuova Alpine A110 GT J. Rédélé celebra Jean Rédélé, l’uomo che ha fondato la casa automobilistica di Dieppe. Una edizione speciale e limitata della A110 GT, da solo 100 esemplari.

Rédélé, nato nel 1922, divenne il più giovane concessionario Renault in Francia prima di diventare un pilota di rally di successo. Nel 1955 ha creato Alpine, così chiamata per la sua vittoria alla Coupe des Alpes dell’anno precedente. Da allora, Alpine ha sede nella sua città natale, Dieppe, in Francia.

Basata sulla A110 GT, leggermente più lussuosa, monta lo stesso motore quattro cilindri turbo da 1,8 litri, che eroga 296 CV. Ciò significa un tempo di 0-100 km/h in 4,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Disponibile esclusivamente in Grigio Montebello e con tetto nero lucido a contrasto, la A110 GT J. Rédélé è equipaggiata con cerchi Grand Prix da 18 pollici con taglio a diamante e pinze dei freni argentate. All’interno, gli interni sono in pelle nera con cuciture grigie.

