BWT Alpine F1 Team si associa a Berluti.

BWT Alpine F1 Team Berluti: la maison parigina diventa partner per l’eleganza di Alpine dando il via ad un’inedita e straordinaria collaborazione sulla scia di quella che ha plasmato il dna del costruttore nel corso della sua storia.

Alpine, marca automobilistica le cui origini risalgono al 1955, quando è stata fondata da Jean Rédélé, un giovane con la passione per le gare, ha progettato sette anni dopo la mitica A110. L’azienda ha poi lanciato Alpine F1 Team nel 2021, anno in cui ha vinto il Gran Premio di Ungheria.

BWT Alpine F1 Team Berluti: la nuova partnership

Mentre comincia la seconda stagione in Formula 1, Alpine vede i suoi valori fondamentali, che sono la passione, l’innovazione e l’eccellenza, incontrarsi con l’accento posto da Berluti su artigianato, know-how e tecnica all’avanguardia, tramite una nuova partnership.

Berluti fornirà kit di eleganza ai piloti e ai dirigenti di BWT Alpine F1 Team. Emblema dell’eleganza maschile, Berluti offre una gamma completa di abbigliamento prêt-à-porter per l’uomo moderno.

I piloti Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, ed Esteban Ocon che ha conseguito il suo primo successo in F1 nel Gran Premio di Ungheria 2021, indosseranno, proprio come i loro dirigenti, i capi prêt-à-porter Berluti per le occasioni speciali.

Composto da un completo, un paio di jeans, una camicia ricamata e un blazer di cachemire, il kit comprende anche accessori e scarpe, tra cui le Eden stringate, le sneaker Playtime e le mitiche Oxford Alessandro, queste ultime due con una patina blu ispirata ad Alpine.

Berluti ha realizzato a mano anche una borsa in pelle, Venezia, con patina blu progettata su misura per contenere i volanti della scuderia. Quest’oggetto inedito è un’anteprima assoluta sia per Berluti che per la Formula 1.

La partnership ha inizio l’8 maggio in occasione del Gran Premio di Miami, prima di riprendere tre settimane dopo, con il Gran Premio di Monaco e a seguire nelle altre date del calendario.

