Amazon apre ufficialmente nel settore automobilistico. Il colosso dell’e-commerce ha annunciato che la sua piattaforma Amazon Autos includerà, a partire da ora, anche auto usate e certificate, ovvero le certified pre-owned (CPO) in inglese, con il debutto del servizio a Los Angeles e con la previsione di espandersi ad altre città degli Stati Uniti nei prossimi mesi.
Fino a questo momento, Amazon Autos offriva esclusivamente veicoli nuovi Hyundai tramite concessionari ufficiali. Con la nuova apertura, i concessionari partecipanti potranno inserire a catalogo anche modelli di altri marchi, dando agli utenti un’offerta molto più ampia.
Si può comprare l’auto usata direttamente su Amazon
Nel mercato tradizionale, cercare un’auto usata significa navigare tra annunci su portali come Craigslist, Facebook Marketplace o rivolgersi direttamente ai concessionari. Amazon punta a semplificare questo processo, integrando nel proprio sito la possibilità di navigare, scegliere e acquistare un’auto usata o certificata con la stessa facilità con cui si compra un libro o uno smartphone.
Tutti i passaggi, dal confronto dei modelli al pagamento e finanziamento, avvengono direttamente online. L’interazione con il concessionario avviene solo dopo l’acquisto, riducendo al minimo la burocrazia e i tempi di attesa.
Solo inserzioni di concessionari
Va precisato che, a differenza di piattaforme peer-to-peer, non saranno i privati a vendere le auto su Amazon Autos. Tutte le inserzioni provengono da concessionari ufficiali, che si occupano anche della certificazione, ovvero quelli sottoposti a controlli rigorosi e venduti con una garanzia estesa.
Per ora, il servizio è disponibile solo a Los Angeles, ma Amazon ha già annunciato l’intenzione di espanderlo rapidamente ad altre grandi città degli Stati Uniti, aprendo nuovi scenari anche per la futura diffusione internazionale del servizio.
Una scelta strategica per Amazon
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo di Amazon verso la diversificazione delle sue attività nel mondo dei beni durevoli. Dopo il debutto nel settore automotive con Hyundai, l’apertura al mercato dell’usato e dei CPO mostra l’intenzione di competere con portali specializzati e ridefinire l’esperienza di acquisto dell’auto, puntando su comodità, trasparenza e digitalizzazione.
Il progetto potrebbe rappresentare una svolta anche per i concessionari locali, che trovano in Amazon una nuova vetrina ad alta visibilità per raggiungere clienti digitali in cerca di garanzie, semplicità e prezzi competitivi.