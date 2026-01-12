L’Area C di Milano è una zona a traffico limitato nel centro della città, istituita nel 2012 per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. È attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 e richiede il pagamento di una tariffa per l’accesso con i veicoli.
Vediamo tutti i dettagli dell’Area C.
Cos’è l’area C di Milano
Si tratta di una macro zona ZTL (zona traffico limitato) identificata da una mappa di varchi di accesso in un definito perimetro cittadino del centro storico milanese, Area C è indicata da una apposita segnaletica verticale su strada e controllata da telecamere e display elettronici. Con l’Area C viene limitato l’accesso al centro di Milano a categorie di auto ben definite e con regole e orari ben precisi. C’è poi l’Area B, della quale abbiamo parlato dettagliatamente in questo articolo.
L’Area C è delimitata da una serie di varchi di accesso che controllano l’ingresso dei veicoli a motore, esclusi i mezzi di trasporto pubblico e quelli elettrici. Area C Milano è attiva all’interno della cerchia filoviaria 90-91 dove viene ripristinata la sosta riservata ai residenti negli stalli contrassegnati dalla riga gialla e a pagamento sulle strisce blu. La sosta sarà ancora libera e gratuita negli spazi con strisce blu esclusivamente all’esterno della cerchia filoviaria, negli Ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio cittadino.
Area C Milano: come funziona e quanto costa l’accesso
I varchi che circoscrivono le restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli sono 43 di cui 7 a uso esclusivo del trasporto pubblico. Le telecamere rilevano il passaggio del veicolo in ingresso, e trasmettono il dato a un elaboratore in grado di riconoscere il mezzo di trasporto e la tariffa Area C collegata. Non c’è lettura dei mezzi in uscita.
Si parla di tariffa, in quanto, a differenza della classica ZTL, la possibilità di accesso all’Area C a Milano viene concessa per mezzo del pagamento di un ticket. Ma attenzione perché numerose categorie di veicoli hanno totale divieto di ingresso in Area C a Milano.
Come faccio a sapere se posso accedere?
Basta andare sul sito del Comune di Milano ed inserire il numero di targa cliccando su questo link. Si avrà subito la risposta se sarà possibile o meno accedere ad Area C ed Area B.
Chi può accedere all’Area C Milano
Ci sono categorie di veicoli che hanno accesso gratuito all’Area C a Milano. Ecco chi sono:
- veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo
- veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili
- motori, così classificati dall’art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r. 16.11.1992, n. 495
- autoambulanze
- veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile
- veicoli appartenenti o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all’interno del Comune di Milano
- veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dalla competente Area del Comune di Milano
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all’interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all’esterno della ZTL
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l’avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all’interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all’esterno della ZTL
veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all’interno del Comune di Milano.
Quando è attiva Area C Milano, orari e giorni, la mappa
- Attualmente l’Area C a Milano è attiva solo nei giorni feriali, cioè: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30
- Non è attiva sabato, domenica e giorni festivi.
- Fuori da questi orari (dalle 19:31 alle 7:29) l’Area C è spenta e non si paga l’ingresso.
Di seguito la mappa dell’Area C a Milano con il perimetro i varchi e il promemoria che nell’Area C non è consentito l’uso delle corsie riservate (taxi, autobus ecc…)
Chi paga dunque l’Area C a Milano? Chi è esente dal pagamento? E soprattutto come si paga l’Area C a Milano?
Quanto si paga l’Area C Milano
Per entrare in Area C a Milano pagando bisogna quindi accertarsi di avere innanzitutto un veicolo che fa parte delle categorie che vi possono accedere per non incorrere in sanzioni. Dopo di che esistono varie modalità di pagamento per l’ingresso nella cosiddetta “Cerchia dei Bastioni”.
Rammentiamo inoltre che ogni tagliando per entrare in Area C a Milano ha durata giornaliera e che il pagamento di un ingresso copre tutti gli accessi effettuati dal medesimo veicolo durante la giornata.
Sono previsti diversi tipi di titoli di ingresso, con diversi termini per il pagamento. Nel dettaglio
- Per i veicoli di proprietà di residenti, ed equiparati, all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni:
- € 2,00 (a partire dal 41° accesso/anno) da attivare entro le ore 24.00 del giorno successivo all’avvenuto ingresso.
- Per i veicoli di imprese registrati in MyAreaC come “veicoli di servizio”:
- € 3,00 da attivare entro le ore 24.00 del giorno successivo all’avvenuto ingresso
- Per i veicoli in sosta presso autorimesse site in ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C” come espressamente previsto da specifica convenzione:
- € 3,00 da attivare entro le ore 24.00 del giorno dell’avvenuto ingresso.
- Si possono acquistare presso le autorimesse convenzionate situate all’interno di Area C
- Per tutti i veicoli che non sono appartenenti alle precedenti categorie:
- € 5,00 da attivare entro le ore 24.00 del giorno successivo all’avvenuto ingresso.
Come si paga l’Area C a Milano?
I ticket d’ingresso si possono acquistare presso le rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, ATM point, ecc.)
Oppure on line (cliccando qui), da call center numero 02.48684001, ai bancomat presso Intesa San Paolo abilitati, tramite Parcometri, tramite terminali LOTTOMATICA e SISAL, o molto comodamente dal proprio smartphone con SMS con messaggio al 48444 (bisogna avere almeno 5 euro di credito chiaramente).
Pagare Area C tramite SMS
Pagare area C tramite SMS è facilissimo. Si manda un SMS al 48444 scrivendo nel messaggio AREAC.TARGA (esempio, AREAC.FA854BV) e si invia. Si riceverà un SMS di risposta con il codice Area C attivato e l’importo del pagamento.
Infine sottoscrivendo il servizio Telepass. In quest’ultimo caso l’addebito verrà eseguito in automatico come quando si transita per i caselli autostradali
Attenzione: per tutti i veicoli i possessori dei veicoli sopracitati, ad eccezione degli NCC, che non hanno effettuato il pagamento della rispettiva somma di accesso entro il termine previsto (24.00 del giorno successivo):
€ 15,00 da attivare entro le ore 24.00 del 7° giorno successivo all’avvenuto ingresso.
Esenzioni di pagamento all’Area C di Milano
Possono accedere in Area C con esenzione dal pagamento e deroga per le auto benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 i seguenti veicoli:
- muniti di contrassegno per persone con disabilità il cui titolare sia a bordo del veicolo
- muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto di persone con disabilità motorie (art.203, 1°comma, lettera h del D.P.R. 495/92)
Le persone con disabilità dovranno comunicare al Comune di Milano la targa dell’autoveicolo utilizzato. Non sarà poi necessaria nessuna ulteriore comunicazione fino alla scadenza naturale del contrassegno di parcheggio disabili, rilasciato dal proprio comune di residenza.
Se non è mai stata comunicata la targa è necessario compilare l’apposito modulo Modulo 15 (Mod. Targa disabile) e inviarlo correttamente compilato e completo degli allegati previsti in una delle seguenti modalità:
- email all’indirizzo MTA.Passdisabili@comune.milano.it
- fax al numero 02.884.57056
- posta raccomandata a/r indirizzata a Direzione Mobilità Ambiente ed Energia – Unità Sportello Unico per la Mobilità – Via Beccaria, 19 – 20122 Milano
- presentata a mano in via Beccaria, 19 – Ufficio Protocollo Direzione Mobilità Ambiente ed Energia dalle ore 9.00 – 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì
Le persone con disabilità che transitano solo occasionalmente nelle ZTL, corsie riservate o Area C devono comunicare entro le successive 48 ore dal primo passaggio via fax (02.88457056) oppure via mail (MTA.PassDisabili@comune.milano.it), la targa del veicolo adibito al trasporto del disabile munito di contrassegno di parcheggio per disabili, utilizzando il Modulo 17 Area C.
L’autorizzazione è valida per un massimo di 3 giorni dalla data indicata per il primo passaggio.
Auto ibride ed elettriche in Area C
Le auto elettriche sono esentate dal pagamento per l’ingresso in Area C. Le autovetture ibride che producono più di 100 grammi per chilometro di CO2 devono pagare il ticket d’ingresso.
Le auto d’epoca devono pagare l’Area C?
Per le auto d’epoca non sono previste esenzioni dal pagamento. I proprietari possono richiedere singole deroghe al divieto di accesso in Area C nei giorni e negli orari di vigenza del provvedimento volte a consentire la partecipazione a raduni o al fine di provvedere alla manutenzione del veicolo.
Tale richiesta deve essere trasmessa prima dell’accesso all’indirizzo mail mta.ufficioAreaC@comune.milano.it.
Area C a Milano, le novità
Per i veicoli destinati al trasporto di persone c’è un calendario di nuovi divieti di accesso nell’Area C a Milano. Nel dettaglio:
Divieti di accesso in Area C:
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4
- Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
- a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2
- Euro 0 benzina
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4
- Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione
- a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2
- Euro 1 benzina
- Euro 2 benzina
- Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
- Euro 5 diesel
- Euro 4 diesel senza FAP
- Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km
- Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
DAL 1° OTTOBRE 2022
Per i veicoli destinati al trasporto di persone per residenti o equiparati:
- Euro 2 benzina
- Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
- Euro 5 diesel
DAL 1° OTTOBRE 2024
Dal 1° ottobre 2024 non possono più accedere e circolare nella ZTL Area C i seguenti veicoli:
TRASPORTO PERSONE (CATEGORIA M1)
- Benzina euro 3
AUTOBUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
- Euro II benzina
- Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
- Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV
- Euro V diesel senza FAP
- Euro V diesel senza FAP oppure con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area C attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
- Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI
- Euro 3 benzina
- Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo il 31.08.2018
DAL 1° OTTOBRE 2025
Per i veicoli destinati al trasporto di persone per residenti o equiparati:
- Euro 3 benzina
- Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo il 31.08.2018
DAL 1° OTTOBRE 2027
- Euro 4 benzina
- Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.08.2018
DAL 1° OTTOBRE 2028
Per i veicoli destinati al trasporto di persone per residenti o equiparati:
- Euro 4 benzina
- Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.08.2018
DAL 1° OTTOBRE 2029
- Euro 6 diesel D_TEMP – D
DAL 1° OTTOBRE 2030
- Euro 5 benzina
Per i veicoli destinati al trasporto di persone per residenti o equiparati:
- Euro 6 diesel D_TEMP – D
Parlando di obblighi e divieti, tenete infine sempre ben presenti i limiti di velocità in città. Il nostro elenco dei nuovi autovelox a Milano è sempre valido.