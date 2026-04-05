Informazioni chiave:
- L’Ari 458 Pro Camper è un micro-camper elettrico lungo 3,82 metri, omologato come quadriciclo pesante L7e. Motore da 15 kW (20 CV), velocità massima 70 km/h, autonomia fino a 230 km con batteria LiFePO4 da 23,5 kWh.
- Lo spazio abitabile posteriore è di 2,8 m² con altezza interna di 1,85 metri, ma viene consegnato senza arredi: letto, cucina, tavolo e sedili posteriori sono a carico dell’acquirente.
- Prezzo in Germania da 30.381 euro IVA inclusa. Prodotto da Ari Motors a Borna (Sassonia). Non ancora disponibile ufficialmente in Italia.
Ari 458 Pro Camper è il micro-camper elettrico dell’azienda tedesca Ari Motors, lungo appena 3,82 metri e omologato nella categoria L7e (quadriciclo pesante). Con un motore elettrico da 15 kW (circa 20 CV), una velocità massima di 70 km/h e un’autonomia fino a 230 km con la batteria più grande, è probabilmente il camper più piccolo attualmente in vendita in Europa.
Il prezzo in Germania parte da 30.381 euro IVA inclusa. L’abitacolo posteriore offre 2,8 metri quadrati di spazio abitabile con un’altezza interna di 1,85 metri, ma viene consegnato senza arredi: letto, cucina, tavolo e sedili posteriori sono a carico dell’acquirente.
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Quanto è grande l’Ari 458 Pro Camper
L’Ari 458 Pro Camper misura 3.820 mm in lunghezza e 1.490 mm in larghezza. Per dare un’idea delle dimensioni: è più corto di una Mazda MX-5 ND (3.915 mm), di una Mini Cooper (3.858 mm) e appena più lungo di una Fiat 500e (3.632 mm). Si tratta del furgone più grande nella categoria L7e, che resta comunque un segmento di nicchia nel mercato dei quadricicli pesanti.
La cabina anteriore è a due posti, con lo stesso frontale e le stesse ruote di dimensioni ridotte del furgone commerciale Ari 458 Pro su cui il camper è basato.
Com’è fatto l’abitacolo del micro-camper Ari 458 Pro
Il modulo posteriore è una cellula chiusa con finestrelle laterali, che forma uno spazio abitabile di 2,8 m² (30 piedi quadrati) con un’altezza interna massima di 1,85 metri, sufficiente per stare in piedi per la maggior parte delle persone.
La particolarità del progetto è che il camper viene venduto senza mobili. La dotazione di serie comprende solo l’infrastruttura di base: un impianto idrico con serbatoi per acqua pulita e acqua grigia e prese da 230 volt. Letto, sedili posteriori, tavolo, angolo cottura e WC portatile devono essere acquistati separatamente da fornitori terzi.
Ari Motors propone anche una conversione “minimalista” realizzata nel proprio stabilimento di Borna, vicino a Lipsia, ma al momento non ha mostrato immagini o dettagli di questa configurazione.
Che motore ha l’Ari 458 Pro Camper e quanta autonomia offre
Il powertrain è un motore elettrico da 15 kW (circa 20 CV), il massimo consentito dalla normativa per la categoria L7e. La batteria è di tipo LiFePO4 (litio-ferro-fosfato), disponibile in due tagli: 15 kWh e 23,5 kWh. Con la batteria più grande, l’autonomia dichiarata è di 230 km. Con quella da 15 kWh scende a circa 120 km.
La velocità massima è limitata a 70 km/h. I costi operativi dichiarati da Ari Motors sono di circa 4 euro per 100 km.
Cosa include la dotazione di serie dell’Ari 458 Pro Camper
L’equipaggiamento della cabina anteriore è essenziale:
- alzacristalli elettrici
- chiusura centralizzata
- connessione Bluetooth
- quadro strumenti digitale
- telecamera posteriore
- portabicchieri
Il climatizzatore è a pagamento. Tra gli optional figurano anche la ricarica solare e il gancio di traino.
Quanto costa l’Ari 458 Pro Camper
Il prezzo di listino in Germania parte da 30.381 euro IVA inclusa per la versione camper. Il furgone commerciale Ari 458 Pro, su cui il camper è basato, parte da 15.790 euro prima delle imposte. L’Ari 458 Pro è disponibile in oltre 30 configurazioni diverse: furgone chiuso, food truck, pianale, ribaltabile e persino versione raccolta rifiuti.
Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su prezzi e disponibilità per il mercato italiano.
Cosa significa categoria L7e per chi guida in Italia
La categoria L7e identifica i quadricicli pesanti secondo la normativa europea. L’Ari 458 Pro Camper non è omologato come autovettura (categoria M1) ma come quadriciclo, il che comporta alcune differenze rilevanti per chi guida in Italia.
La prima è la velocità massima di 70 km/h, che impedisce la circolazione in autostrada e sulle strade dove il limite minimo è superiore. La seconda riguarda i requisiti costruttivi: i quadricicli pesanti non sono soggetti agli stessi standard di sicurezza delle autovetture (niente test Euro NCAP, niente obbligo di airbag). La terza è la patente: in Italia i quadricicli pesanti L7e si possono guidare con la patente B.
Per chi cerca un micro-camper elettrico da usare su strade extraurbane, piste ciclabili protette e campeggi, il formato L7e può essere adeguato. Per lunghi trasferimenti autostradali, il limite di 70 km/h e l’assenza di protezioni strutturali rendono questo tipo di mezzo inadatto.
Chi produce l’Ari 458 Pro
Ari Motors è un’azienda tedesca con sede a Borna, in Sassonia (vicino a Lipsia). Il marchio è specializzato in quadricicli elettrici commerciali e produce (o assembla) i propri modelli nel suo stabilimento tedesco. Secondo alcune fonti di settore, la base meccanica del 458 Pro potrebbe essere di origine cinese, un modello produttivo comune nel segmento dei quadricicli elettrici europei.
L’azienda propone la gamma 458 Pro in oltre 30 allestimenti diversi per uso commerciale, logistico e ora anche ricreativo con la versione camper.