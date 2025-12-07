Verrà messo all’asta uno degli esemplari più esclusivi dell’anno: l’Aston Martin DB12 Goldfinger 007 Edition, numero 0 su 60, creato per celebrare i 60 anni dall’uscita del film Goldfinger e dalla nascita del leggendario binomio tra James Bond e la casa automobilistica britannica. Questo esemplare, mai immatricolato, era originariamente riservato a EON Productions, la casa produttrice dei film di Bond, e rappresenta l’ultimo veicolo disponibile di una serie già completamente esaurita a livello globale.
Proposto da Amazon MGM Studios tramite Christie’s, l’intero ricavato dell’asta verrà donato in beneficenza a quattro enti selezionati da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori storici della saga: Into Film, National Youth Theatre of Great Britain, The London Screen Academy e UK Time’s Up.
Un’auto che unisce cinema e ingegneria
La DB12 Goldfinger Edition è un capolavoro di design e tecnica. Sotto il cofano, un motore V8 biturbo da 4.0 litri, con 680 CV e 800 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, per una guida che unisce sportività e comfort. Il telaio è una monoscocca in alluminio, leggero ma rigido, per garantire alte prestazioni.
Esteticamente, l’auto riprende lo stile della leggendaria DB5 di Goldfinger, con verniciatura in Silver Birch, cerchi da 21″ a razze multiple diamantati, pinze dei freni nere e dettagli esclusivi come:
- Le bocchette laterali dorate, omaggio ai 60 anni del film.
- Il badge “Q” sulla fiancata, in riferimento ai gadget della divisione Q di MI6.
- Sedili Sport Plus con rivestimento in pelle trapuntata stile Prince of Wales check, ispirati all’abito indossato da Sean Connery nel film.
- Dettagli interni placcati in oro 18 carati, tra cui il selettore di guida e la leva del cambio, ispirata al localizzatore magnetico usato da 007 nella pellicola.
- Un piccolo ma raffinato omaggio: l’otto di cuori ricamato sulla visiera del conducente, richiamo alla celebre scena della piscina a Miami.
Un pacchetto esclusivo per l’acquirente
Chi si aggiudicherà quest’auto riceverà anche una serie di oggetti da collezione unici:
- Un poster celebrativo del 60° anniversario di Goldfinger, firmato da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.
- Una copia autografata del libro James Bond Cars, pubblicato da Assouline nel 2025 e firmato da Chris Corbould, OBE, supervisore agli effetti speciali vincitore di Oscar.
- Una brochure esclusiva del modello 007 firmata dai produttori.
- Una valigetta Globe-Trotter contenente: una chiave in forma di lingotto d’oro, un modello in scala della vettura e una rivista in edizione limitata.
- Un frammento originale di pellicola 35mm di Goldfinger e pagine di sceneggiatura in facsimile.
- Una magnum di Champagne Bollinger vintage, numerata, con 4 bicchieri Bollinger 007 in una valigia da cabina Globe-Trotter.
- Copriauto personalizzato e visita privata al quartier generale Aston Martin a Gaydon per il ritiro della vettura.
Un’icona cinematografica e automobilistica
Dal momento in cui James Bond guidò la DB5 in Goldfinger, il legame tra Aston Martin e 007 è diventato leggenda. Oggi, questa DB12 Goldfinger Edition, ultimo esemplare 0/60, celebra 60 anni di questa unione attraverso un modello che fonde lusso, tradizione e beneficenza.
