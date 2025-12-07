All’asta per beneficenza l’unica Aston Martin DB12 Goldfinger 007 Edition 0/60

L’ultima unità della serie speciale DB12 ispirata a James Bond sarà battuta all’asta per sostenere quattro enti benefici.

Aston Martin DB12 Goldfinger JAMES BOND,  , and related James Bond copyrights andor trademarks authorized for use under license from MGM. © 2024 MGM. All Rights Reserved.
Di - - Lascia un commento

007, Aston Martin

Verrà messo all’asta uno degli esemplari più esclusivi dell’anno: l’Aston Martin DB12 Goldfinger 007 Edition, numero 0 su 60, creato per celebrare i 60 anni dall’uscita del film Goldfinger e dalla nascita del leggendario binomio tra James Bond e la casa automobilistica britannica. Questo esemplare, mai immatricolato, era originariamente riservato a EON Productions, la casa produttrice dei film di Bond, e rappresenta l’ultimo veicolo disponibile di una serie già completamente esaurita a livello globale.

Proposto da Amazon MGM Studios tramite Christie’s, l’intero ricavato dell’asta verrà donato in beneficenza a quattro enti selezionati da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori storici della saga: Into Film, National Youth Theatre of Great Britain, The London Screen Academy e UK Time’s Up.

Un’auto che unisce cinema e ingegneria

Aston Martin DB12 Goldfinger
Image: MGM. All Rights Reserved.

La DB12 Goldfinger Edition è un capolavoro di design e tecnica. Sotto il cofano, un motore V8 biturbo da 4.0 litri, con 680 CV e 800 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, per una guida che unisce sportività e comfort. Il telaio è una monoscocca in alluminio, leggero ma rigido, per garantire alte prestazioni.

Esteticamente, l’auto riprende lo stile della leggendaria DB5 di Goldfinger, con verniciatura in Silver Birch, cerchi da 21″ a razze multiple diamantati, pinze dei freni nere e dettagli esclusivi come:

  • Le bocchette laterali dorate, omaggio ai 60 anni del film.
  • Il badge “Q” sulla fiancata, in riferimento ai gadget della divisione Q di MI6.
  • Sedili Sport Plus con rivestimento in pelle trapuntata stile Prince of Wales check, ispirati all’abito indossato da Sean Connery nel film.
  • Dettagli interni placcati in oro 18 carati, tra cui il selettore di guida e la leva del cambio, ispirata al localizzatore magnetico usato da 007 nella pellicola.
  • Un piccolo ma raffinato omaggio: l’otto di cuori ricamato sulla visiera del conducente, richiamo alla celebre scena della piscina a Miami.

Un pacchetto esclusivo per l’acquirente

Chi si aggiudicherà quest’auto riceverà anche una serie di oggetti da collezione unici:

  • Un poster celebrativo del 60° anniversario di Goldfinger, firmato da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.
  • Una copia autografata del libro James Bond Cars, pubblicato da Assouline nel 2025 e firmato da Chris Corbould, OBE, supervisore agli effetti speciali vincitore di Oscar.
  • Una brochure esclusiva del modello 007 firmata dai produttori.
  • Una valigetta Globe-Trotter contenente: una chiave in forma di lingotto d’oro, un modello in scala della vettura e una rivista in edizione limitata.
  • Un frammento originale di pellicola 35mm di Goldfinger e pagine di sceneggiatura in facsimile.
  • Una magnum di Champagne Bollinger vintage, numerata, con 4 bicchieri Bollinger 007 in una valigia da cabina Globe-Trotter.
  • Copriauto personalizzato e visita privata al quartier generale Aston Martin a Gaydon per il ritiro della vettura.

Un’icona cinematografica e automobilistica

Dal momento in cui James Bond guidò la DB5 in Goldfinger, il legame tra Aston Martin e 007 è diventato leggenda. Oggi, questa DB12 Goldfinger Edition, ultimo esemplare 0/60, celebra 60 anni di questa unione attraverso un modello che fonde lusso, tradizione e beneficenza.

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento