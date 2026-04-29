Informazioni chiave:
- La Audi Q4 e-tron 2026 porta al debutto un design più muscolare, interni radicalmente rinnovati e un palcoscenico digitale di livello superiore.
- L’autonomia massima arriva fino a 592 km, mentre la ricarica in corrente continua sale fino a 185 kW.
- La gamma italiana comprende tre versioni da 204, 286 e 340 CV, con trazione posteriore o integrale elettrica quattro.
La Audi Q4 e-tron 2026 compie un’evoluzione sostanziale e si presenta con un design più deciso, interni profondamente aggiornati e contenuti tecnici di livello superiore. Il SUV compatto elettrico dei quattro anelli migliora l’efficienza del 10%, raggiunge fino a 592 chilometri di autonomia, porta la ricarica DC a 185 kW e introduce per la prima volta nella gamma Audi la ricarica bidirezionale.
Indice dei contenuti
La gamma Audi Q4 e-tron 2026 si articola in tre varianti fino a 340 CV
La nuova Audi Q4 e-tron 2026, proposta nelle carrozzerie SUV e Sportback, arriva in Italia con tre configurazioni tecniche ben distinte. La versione d’ingresso è la Q4 e-tron da 204 CV, con trazione posteriore e batteria da 63 kWh nominali. Un gradino sopra si colloca la Q4 e-tron performance, sempre a trazione posteriore ma con 286 CV e batteria da 82 kWh nominali.
Al vertice della gamma c’è la Q4 e-tron quattro performance, che abbina la batteria da 82 kWh alla trazione integrale elettrica quattro e a una potenza massima di 340 CV.
Il nuovo motore APP350 e l’elettronica aggiornata migliorano l’efficienza del 10%
Uno dei dati più rilevanti riguarda l’efficienza. Tutte le versioni della nuova Audi Q4 e-tron adottano al retrotreno un nuovo motore sincrono a magneti permanenti della serie APP350, componente che contribuisce a un incremento dell’efficienza del 10% rispetto al modello precedente.
Il risultato nasce da più interventi combinati. Audi ha introdotto nuove elettroniche di potenza con semiconduttori al carburo di silicio, capaci di ridurre le dissipazioni ai carichi parziali, ha affinato il software di gestione del powertrain e ha sviluppato un nuovo lubrificante a bassa viscosità per ridurre gli attriti nella trasmissione. In condizioni di basse temperature, questo lubrificante può contribuire ad aumentare l’autonomia fino a 12 km.
L’autonomia massima sale fino a 592 km
La nuova generazione del SUV compatto elettrico Audi alza nettamente l’asticella dell’autonomia. Le versioni Q4 e-tron performance e Q4 Sportback e-tron performance arrivano rispettivamente fino a 578 km e 592 km, con un miglioramento di oltre 30 chilometri rispetto al modello precedente.
Nel dettaglio, la gamma va fino a 440 km per la Q4 e-tron, 451 km per la Q4 Sportback e-tron, 578 km per la Q4 e-tron performance, 592 km per la Q4 Sportback e-tron performance, 541 km per la Q4 e-tron quattro performance e 554 km per la corrispondente Sportback.
La ricarica DC fino a 185 kW riduce i tempi di sosta
La nuova Audi Q4 e-tron 2026 migliora anche nella ricarica rapida. La potenza massima in corrente continua cresce infatti fino a 185 kW, 10 kW in più rispetto al passato. Questo permette di portare la batteria dal 10% all’80% in meno di 27 minuti.
Inoltre, in appena 10 minuti è possibile ripristinare fino a 185 chilometri di percorrenza. A questo contribuisce anche il precondizionamento della batteria, che può essere attivato automaticamente in sinergia con il sistema di navigazione e l’e-tron trip planner oppure manualmente, soluzione nuova per il modello.
Le batterie da 63 e 82 kWh definiscono due livelli di utilizzo
Audi propone la Q4 e-tron con due tagli di batteria: 63 kWh nominali, pari a 59 kWh netti, e 82 kWh nominali, pari a 77 kWh netti. La batteria più piccola è riservata alla variante d’ingresso e privilegia accessibilità e razionalità d’uso, mentre quella più grande serve a massimizzare autonomia e versatilità nei viaggi. La versione da 63 kWh punta a chi entra nel mondo Audi elettrico, mentre quella da 82 kWh parla in modo diretto a chi vuole una vera long range compatta premium.
Plug & Charge e Audi charging rendono il rifornimento più semplice
Di serie, la nuova Audi Q4 e-tron adotta la funzione Plug & Charge. Presso le stazioni compatibili, come Ionity ed ewiva, il veicolo si autentica automaticamente non appena viene collegato il cavo e avvia il processo di ricarica senza bisogno di app, tessere o strumenti fisici di pagamento.
La ricarica bidirezionale V2L e V2H debutta per la prima volta nella gamma Audi
Uno dei passaggi tecnici più rilevanti riguarda la ricarica bidirezionale, introdotta per la prima volta su una vettura Audi proprio con la nuova Q4 e-tron. La batteria ad alta tensione non solo riceve energia dalla rete, ma può anche restituirla. Con la funzione Vehicle-to-Load, il SUV può alimentare direttamente dispositivi elettrici, come ad esempio e-bike, tramite una presa domestica nel bagagliaio da 2,3 kW a 230 V oppure tramite un adattatore collegato alla porta di ricarica laterale. Lo stesso adattatore può essere abbinato anche a una presa da campeggio da 3,6 kW.
La funzione Vehicle-to-Home trasforma la Q4 e-tron in accumulo domestico
Oltre alla funzione V2L, la nuova Audi Q4 e-tron è predisposta per la funzione Vehicle-to-Home, che al lancio è attiva in Germania, Austria e Svizzera. In questo caso, la batteria del veicolo può essere utilizzata come sistema di accumulo energetico domestico, per esempio in abbinamento a un impianto fotovoltaico e a una wallbox compatibile. Lo stato di carica entro cui l’auto eroga energia è compreso tra il 20% e l’80%.
Il design diventa più muscolare e più personale
Sul piano estetico, la Audi Q4 e-tron 2026 evolve in modo netto. Il nuovo modello appare più muscolare e più affilato, con una fiancata segnata dalla linea di cintura ascendente e da blister quattro marcati in corrispondenza dei passaruota, elementi che rafforzano la percezione di solidità e dinamismo.
Il frontale è dominato da un single frame ora in tinta carrozzeria, mentre gruppi ottici, prese d’aria e paraurti sono stati ridisegnati. Al posteriore, la pulizia delle linee e l’estrattore sportivo completano un’immagine più matura. Per la personalizzazione arrivano tre nuove tinte: verde salvia, grigio Tambora e blu plasma, oltre a cinque design inediti per i cerchi.
Gli interni cambiano radicalmente e mettono al centro il digital stage
L’abitacolo della nuova Audi Q4 e-tron è stato radicalmente ripensato e introduce il nuovo Audi digital stage, cioè il palcoscenico digitale già visto sui modelli più recenti della casa. Di serie ci sono Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e schermo centrale MMI da 12,8 pollici. A richiesta si aggiungono l’head-up display con realtà aumentata e il display passeggero da 12 pollici, una novità assoluta per il segmento e il più grande mai adottato da Audi su questa tipologia di vettura.
Il comfort cresce con sedili sportivi, softwrap e nuova console
La discendenza dai modelli superiori si percepisce anche nei dettagli dell’abitacolo. I sedili sportivi sono di serie, mentre il rivestimento softwrap si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia e alla console, generando un effetto cocoon più raffinato e avvolgente. La nuova console centrale è stata ridisegnata per ottimizzare spazio e vani portaoggetti. In parallelo arriva un sistema di ricarica induttiva refrigerata con due postazioni da 15 Watt ciascuna, oltre a quattro porte USB-C, due davanti e due dedicate ai passeggeri posteriori.
L’abitabilità resta uno dei punti forti della Q4 e-tron
Uno dei tratti distintivi della Audi Q4 e-tron resta l’abitabilità. Nonostante dimensioni esterne da SUV compatto in linea con Audi Q3, il modello offre uno spazio interno paragonabile a quello di un SUV full size come Audi Q7. La praticità quotidiana viene rafforzata da una capacità di traino fino a 1.800 kg per le versioni quattro, con un aumento di 400 kg rispetto al passato. Il bagagliaio, per la carrozzeria SUV, va da 515 a 1.487 litri, confermando una versatilità concreta.
Android Automotive, AI e ChatGPT
L’infotainment della nuova Audi Q4 e-tron 2026 adotta il sistema operativo Android Automotive OS, una delle evoluzioni più importanti del modello. L’interazione è resa più semplice e naturale dall’assistente vocale intelligente, capace di autoapprendimento sia online sia offline.
Questo assistente, visualizzato tramite un avatar nello schermo MMI e nell’head-up display, beneficia anche dell’integrazione con ChatGPT ed è in grado di rispondere a domande dettagliate sul veicolo. A completare il quadro arriva l’Audi app store, di serie, che permette di installare e usare app di terze parti direttamente dal sistema MMI, senza passare dallo smartphone.
Gli ADAS si evolvono con funzioni predittive e machine learning
La nuova Audi Q4 e-tron eredita molte tecnologie di assistenza dai modelli superiori della gamma. Di serie ci sono il sistema di ausilio al parcheggio plus, l’assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist, la frenata automatica d’emergenza e il collision avoid assist, oltre all’assistente alla svolta.
Tra le funzioni più evolute disponibili a richiesta spicca l’assistente adattivo alla guida evoluto, che regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede e supporta la centralità in corsia anche in contesti privi di segnaletica orizzontale. Il sistema integra anche il cambio corsia assistito sopra i 90 km/h. Notevole anche il nuovo ausilio al parcheggio basato sui principi del machine learning, che permette di insegnare alla vettura fino a cinque manovre differenti.
La tecnologia OLED 2.0 migliora sicurezza e comunicazione con l’esterno
Sul fronte dell’illuminotecnica, la Audi Q4 e-tron 2026 introduce la seconda generazione della tecnologia Oled posteriore. I gruppi ottici diventano veri e propri display e aggiungono nuove funzioni di comunicazione con l’ambiente esterno. Grazie alla funzione di segnalazione della prossimità, se la vettura è ferma e un ciclista o un altro veicolo si avvicina a meno di due metri, si illuminano tutti i segmenti. Inoltre, la firma luminosa attiva utilizza 284 segmenti luminosi distribuiti su sei pannelli, generando una nuova immagine ogni dieci millisecondi. Il sistema consente anche di scegliere fino a quattro firme luminose per luci diurne Matrix LED e gruppi OLED 2.0 posteriori.
Prezzi e disponibilità in Italia della nuova Audi Q4 e-tron
La nuova Audi Q4 e-tron arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026. La gamma sarà proposta fino a quattro allestimenti, con un prezzo di partenza di 43.350 euro per la versione a trazione posteriore da 204 CV con batteria da 63 kWh.
Le principali specifiche tecniche della Audi Q4 e-tron 2026
- Versioni: Q4 e-tron, Q4 e-tron performance, Q4 e-tron quattro performance
- Carrozzerie: SUV e Sportback
- Potenza massima: 204 CV, 286 CV, 340 CV
- Trazione: posteriore oppure integrale elettrica quattro
- Batterie: 63 kWh nominali, 82 kWh nominali
- Capacità nette batteria: 59 kWh, 77 kWh
- Autonomia massima WLTP: fino a 592 km
- Velocità massima: 160 km/h, 180 km/h, 180 km/h
- 0-100 km/h: 8,1 s, 6,6 s, 5,4 s
- Ricarica DC: fino a 185 kW
- Tempo di ricarica 10-80%: meno di 27 minuti
- Recupero autonomia in 10 minuti: fino a 185 km
- Ricarica bidirezionale: V2L e predisposizione V2H
- Potenza V2L presa bagagliaio: 2,3 kW a 230 V
- Potenza adattatore campeggio: 3,6 kW
- SoC per erogazione bidirezionale: tra 20% e 80%
- Display strumenti: 11,9 pollici
- Display centrale MMI: 12,8 pollici
- Display passeggero: 12 pollici
- Head-up display AR: area virtuale con diagonale da 70 pollici
- Sistema operativo: Android Automotive OS
- Ricarica wireless: doppia postazione refrigerata da 15 W
- Porte USB-C: 4
- Capacità di traino versioni quattro: fino a 1.800 kg
- Bagagliaio SUV: da 515 a 1.487 litri
- OLED posteriori: seconda generazione con 284 segmenti su 6 pannelli
- Firme luminose: fino a 4 selezionabili
- Prezzo Italia: da 43.350 euro
- Arrivo in Italia: terzo trimestre 2026