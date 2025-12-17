In Australia è entrato in funzione un nuovo sistema di telecamere stradali basate su intelligenza artificiale capace di rilevare in modo automatico comportamenti irregolari alla guida. Nei primi quattro settimane di attività, il sistema ha registrato oltre 31.000 infrazioni legate a distrazione, eccesso di velocità e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
I dati emergono dopo la conclusione di una lunga fase sperimentale durata otto mesi, durante la quale sei rimorchi mobili e tre postazioni fisse hanno operato senza multe, con finalità di test e avviso per gli automobilisti.
Come funziona il sistema di controllo con AI
Le nuove AI safety cameras utilizzano algoritmi di visione artificiale per analizzare le immagini dei conducenti all’interno dell’abitacolo. Quando il sistema rileva una possibile infrazione, le immagini vengono sottoposte a una doppia verifica umana prima dell’emissione della sanzione.
Questo modello operativo è stato adottato per ridurre gli errori di classificazione e per garantire un controllo finale da parte di operatori qualificati.
Tra le oltre 31.000 violazioni accertate nel primo mese di utilizzo effettivo più di 12.000 conducenti sono stati identificati mentre utilizzavano il telefono cellulare alla guida. Circa 10.000 persone sono state rilevate senza cintura di sicurezza. Le restanti sanzioni riguardano altre forme di distrazione o irregolarità durante la guida.
Nel periodo immediatamente successivo alla fine della fase di prova, le multe emesse hanno superato complessivamente i 13 milioni di dollari australiani.
Comportamenti alla guida e sicurezza stradale
L’analisi delle immagini raccolte ha messo in evidenza comportamenti che vanno oltre l’uso dello smartphone. Tra le attività rilevate figurano azioni come mangiare, truccarsi o svolgere altre operazioni che distolgono l’attenzione dalla strada.
Uno studio pubblicato a settembre indica che fino al 90% degli automobilisti australiani ammette di guidare in modo distratto. Un ulteriore dato emerso dalla ricerca segnala che circa il 30% dei conducenti non prevede di modificare le proprie abitudini senza il verificarsi di un incidente.
Le autorità considerano le telecamere AI uno strumento di supporto per ridurre questi comportamenti e migliorare il rispetto delle regole di sicurezza stradale.
Fonti: 9news, Motorbiscuit. Aggiornato il: 17 Dicembre 2025.
