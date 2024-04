Se hai dovuto lasciare l’auto elettrica ferma per un lungo periodo, ecco alcuni consigli per evitare che perda di efficienza.

In molti sanno cosa fare quando la propria auto non viene usata per molto, ma lo stesso vale quando l’auto elettrica rimane ferma nel lungo periodo?

In realtà, anche in questo caso non c’è di che preoccuparsi, ma per non perdere efficienza possiamo dare alcuni consigli da seguire se sappiamo che la nostra auto a batterie non sarà usata per un po’. Comunque, ogni modello è differente per tecnologia della batteria e altre componenti, per cui consigliamo prima di tutto di consultare il manuale di istruzioni della vettura.

Il 100% non è l’ideale

Tendenzialmente, non è mai consigliabile tenere la batteria al litio al 100% per un lungo periodo, perché paradossalmente può essere deleterio per la sua durata nel tempo.

Il 100% viene richiesto per i lunghi viaggi, ma nel quotidiano è sempre consigliabile mantenere la carica tra il 20% e l’80%, e questo vale anche quando l’auto rimane ferma a lungo.

Bisogna mantenerla in carica?

Le batterie algli ioni di litio hanno una bassa “autodischarge“, ovvero possono rimanere ferme per un lungo periodo senza perdere una quantità significativa di energia. Tuttavia, è consigliabile collegare l’auto alla ricarica durante il periodo di inattività sfruttando le impostazioni software della vettura.

Alcuni modelli di auto elettriche sono dotati di sistemi che possono raffreddare o riscaldare la batteria secondo necessità, garantendo una maggiore durata della batteria, specialmente in condizioni climatiche estreme. Se possibile, è consigliabile mantenere l’auto collegata durante tutto il periodo di inattività, ma assicurandosi che la carica della batteria sia mantenuta tra il 20% e l’80%, impostando dall’auto di non superare mai quella soglia.

Ciò significa che la corrente sarà erogata solo nell’eventualità in cui la batteria cominci a scaricarsi, non per tutto il periodo.

La batteria si scaricherà?

Se l’auto non è collegata, è consigliabile controllare il livello di carica della batteria durante il periodo di inattività. Il livello non dovrebbe scendere sotto il 20%.

Tramite app, è bene fare un piccolo check due volte alla settimana.

Un’altra batteria si può scaricare

Quando riprendi a guidare dopo un periodo di inattività, potresti trovarti di fronte a un’auto apparentemente senza energia.

Non c’è motivo di preoccuparsi: probabilmente è solo la batteria da 12V che si è scaricata, che è naturalmente presente anche sulle auto elettriche.

Piccole frenate brusche

Quando si riprende l’auto dopo un periodo lungo di inattività, capita che in frenata si senta un rumore strano.

Niente di strano, che si può risolvere, dove possibile e in sicurezza, con due o tre frenate brusche alla velocità non superiore a 80 km/h, per rimuovere depositi di polvere o altro che si sono accumulate quando l’auto era ferma.

Copyright Image: Sinergon LTD