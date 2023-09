Da 0 a 100 km/h in meno di un secondo: guarda l’auto elettrica più veloce al mondo!

Lo 0-100 in meno di un secondo: l’auto elettrica è riuscita ad abbattere anche questo record, che fino a qualche anno fa sembrava impossibile. Non ci credete? Guardate il video qui sotto.

L’auto capace di raggiungere i 100 km/h, ovvero 62 miglia orarie, da ferma in 0,956 secondi è una monoposto da corsa creata dagli studenti dell’Università ETH di Zurigo e dell’Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna in Svizzera, chiamata Mayhem.

Come è l’auto elettrica più veloce al mondo

Tante auto elettriche costruite in serie sono veloci, ma in questo caso siamo di fronte a qualcosa di eccezionale: il telaio e la carrozzeria sono realizzati con una combinazione di fibra di carbonio e alluminio a nido d’ape: per questo Mayhem pesa solo 309 libbre.

A determinare la velocità ci sono quattro motori a mozzo sulle ruote, sviluppati studenti, che sprigionano 326 Cv.

Il record

L’impresa degli 0,956 secondi è stata raggiunta con la pilota Kate Maggetti al volante: per passare da 0 a 100 km/h l’auto ha percorso solo 12,3 metri. Un’accelerazione paurosa, più veloce di quella di un’auto di Formula 1, che effettua la stessa accelerazione in circa 2,6 secondi.

Il record precedente era stato raggiunto nel settembre del 2022, quando un team dell’Università di Stoccarda aveva fissato il tempo di accelerazione a 1,461 secondi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.