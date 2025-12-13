Dieci auto di lusso rubate sono state sequestrate nel porto di Salerno nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato e dall’Agenzia delle Dogane. Le auto, di grossa cilindrata e con un valore complessivo stimato in circa 500.000 euro, erano state sottratte ai legittimi proprietari in Canada.
Le indagini hanno permesso di ricostruire il percorso dei mezzi, partiti dal porto canadese di Montreal e diretti in Guinea. I controlli si sono concentrati su undici container dichiarati come contenenti auto usate, ma l’ispezione ha rivelato una realtà diversa: all’interno si trovavano auto rubate, pronte per essere inserite in un circuito di ricettazione internazionale.
L’operazione congiunta
Il blocco dei container è scattato dopo una serie di riscontri investigativi che hanno portato all’ispezione coordinata delle unità di carico. L’intervento tempestivo ha impedito che le auto di lusso rubate dal Canada lasciassero il territorio nazionale, interrompendo la filiera del traffico illecito.
Restituzione ai proprietari e indagini in corso
Le auto sequestrate nel porto di Salerno saranno rimpatriate per essere restituite ai legittimi proprietari. Parallelamente, le autorità canadesi stanno portando avanti accertamenti per individuare i responsabili del traffico illecito e ricostruire l’intera rete coinvolta nella sottrazione e nella successiva spedizione dei mezzi.
