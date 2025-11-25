Sorpresa: le auto più sicure in Europa sono EV cinesi, secondo i nuovi test Euro NCAP

I nuovi test Euro NCAP rivelano che molte delle auto più sicure oggi in Europa sono auto elettriche cinesi, con punteggi record per Leapmotor e Nio.

Auto elettrica Leapmotor B10 SUV moderna in movimento in città, ambientazione urbana urbana al tramonto, veicolo di ultima generazione, sostenibilità e tecnologia avanzata.
I più recenti risultati Euro NCAP mostrano una tendenza che non può che lasciare sorpresi: molte delle auto considerate oggi tra le più sicure in Europa provengono da costruttori cinesi. Un modello in particolare ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato nella protezione degli occupanti, in una vera e propria “rimonta” nel panorama della sicurezza automobilistica.

Ora i cinesi puntano anche sulla sicurezza

Hongqi EH7 ed EHS7
Image: Hongqi

Se per anni i marchi cinesi sono stati associati a valutazioni di sicurezza inferiori agli standard europei, oggi la situazione è radicalmente diversa.

L’ultima tornata di test Euro NCAP, che ha coinvolto ventitré nuovi modelli, ha messo in evidenza come diversi veicoli cinesi abbiano raggiunto risultati superiori a quelli di marchi storici del mercato europeo.

Il dato più rilevante riguarda una compatta elettrica che ha superato ogni precedente record di protezione per adulti e bambini.

Leapmotor B10: il nuovo riferimento nei test Euro NCAP

Auto SUV blu Leapmotor B10 in movimento lungo strada con palme, paesaggio soleggiato.
Image: Leapmotor

La Leapmotor B10, una compatta elettrica del costruttore partecipato al 20% da Stellantis, ha ottenuto un punteggio del 93% sia nella protezione degli adulti sia in quella dei bambini. A questi risultati si aggiunge l’85% nella valutazione dei sistemi di assistenza alla guida, che le è valso le cinque stelle Euro NCAP. Un risultato che ha sorpreso molti osservatori, considerando che nello stesso ciclo è stato esaminato anche il Volvo EX90, classificato più in basso.

La B10 è davanti modelli come la Mercedes CLE e la Hongqi EHS7, un crossover elettrico paragonabile alla BMW iX. Subito dopo si collocano la BYD Seal 6 e la nuova Tesla Model Y.

CarStar RatingAdult Occupant ProtectionChild Occupant ProtectionVulnerable Road UserSafety Assist
Leapmotor B10593%93%84%85%
Mercedes-Benz CLE Coupé593%89%87%83%
Hongqi EHS7593%85%82%83%
Volvo EX90592%93%82%86%
BYD SEAL 6592%90%84%85%
Tesla Model Y591%93%86%92%
CUPRA Formentor591%86%79%77%
Škoda Elroq590%87%77%78%
Škoda Enyaq590%87%77%78%
CUPRA Leon588%86%82%77%
SEAT Leon588%86%81%77%
Subaru Solterra588%85%80%79%
Toyota bZ4X588%85%80%79%
Volkswagen ID.3586%87%78%76%
Audi A3586%81%76%74%
MG MGS9 PHEV584%85%74%77%
Lucid Gravity583%93%80%85%
Kia EV5583%85%74%80%
Toyota Yaris Cross479%85%83%76%
BMW 2 Series Gran Coupé478%86%85%80%
Nissan Qashqai478%85%65%62%
Volkswagen Multivan477%87%78%75%
Volkswagen Caddy472%80%80%71%

Nonostante i risultati della nuova serie di test di Novembre che riportiamo qui sopra, c’è da dire che in cima alla classifica generale figura ancora la Tesla Model 3 prodotta in Cina, che compensa un punteggio di protezione occupanti inferiore al 93% con valutazioni elevate nelle altre categorie.

Nio Firefly
Image: Nio

La seconda posizione della classifica generale è occupata sorprendentemente dalla Nio Firefly, che con il suo 96% stabilisce il valore più alto mai registrato da Euro NCAP: un vero e proprio record. Seguono la Tesla Model Y, la Smart #5 e ancora la BYD Seal 6, confermando la crescente competitività dei marchi cinesi nei test di sicurezza.

L’ultimo ciclo di test Euro NCAP evidenzia una trasformazione importante nel settore della sicurezza automobilistica. Diversi modelli di auto cinesi non solo raggiungono gli standard europei, ma in alcuni casi li superano. E sono proprio la Leapmotor B10 e la Nio Firefly a rappresentare due esempi chiave di un trend che potrebbe ridefinire la concorrenza nel mercato delle auto elettriche.

Fonti: China2Move, InsideEVsEuro NCAP, Euro NCAP. Aggiornamento 25 Novembre.

