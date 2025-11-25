I più recenti risultati Euro NCAP mostrano una tendenza che non può che lasciare sorpresi: molte delle auto considerate oggi tra le più sicure in Europa provengono da costruttori cinesi. Un modello in particolare ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato nella protezione degli occupanti, in una vera e propria “rimonta” nel panorama della sicurezza automobilistica.
Ora i cinesi puntano anche sulla sicurezza
Se per anni i marchi cinesi sono stati associati a valutazioni di sicurezza inferiori agli standard europei, oggi la situazione è radicalmente diversa.
L’ultima tornata di test Euro NCAP, che ha coinvolto ventitré nuovi modelli, ha messo in evidenza come diversi veicoli cinesi abbiano raggiunto risultati superiori a quelli di marchi storici del mercato europeo.
Il dato più rilevante riguarda una compatta elettrica che ha superato ogni precedente record di protezione per adulti e bambini.
Leapmotor B10: il nuovo riferimento nei test Euro NCAP
La Leapmotor B10, una compatta elettrica del costruttore partecipato al 20% da Stellantis, ha ottenuto un punteggio del 93% sia nella protezione degli adulti sia in quella dei bambini. A questi risultati si aggiunge l’85% nella valutazione dei sistemi di assistenza alla guida, che le è valso le cinque stelle Euro NCAP. Un risultato che ha sorpreso molti osservatori, considerando che nello stesso ciclo è stato esaminato anche il Volvo EX90, classificato più in basso.
La B10 è davanti modelli come la Mercedes CLE e la Hongqi EHS7, un crossover elettrico paragonabile alla BMW iX. Subito dopo si collocano la BYD Seal 6 e la nuova Tesla Model Y.
|Car
|Star Rating
|Adult Occupant Protection
|Child Occupant Protection
|Vulnerable Road User
|Safety Assist
|Leapmotor B10
|5
|93%
|93%
|84%
|85%
|Mercedes-Benz CLE Coupé
|5
|93%
|89%
|87%
|83%
|Hongqi EHS7
|5
|93%
|85%
|82%
|83%
|Volvo EX90
|5
|92%
|93%
|82%
|86%
|BYD SEAL 6
|5
|92%
|90%
|84%
|85%
|Tesla Model Y
|5
|91%
|93%
|86%
|92%
|CUPRA Formentor
|5
|91%
|86%
|79%
|77%
|Škoda Elroq
|5
|90%
|87%
|77%
|78%
|Škoda Enyaq
|5
|90%
|87%
|77%
|78%
|CUPRA Leon
|5
|88%
|86%
|82%
|77%
|SEAT Leon
|5
|88%
|86%
|81%
|77%
|Subaru Solterra
|5
|88%
|85%
|80%
|79%
|Toyota bZ4X
|5
|88%
|85%
|80%
|79%
|Volkswagen ID.3
|5
|86%
|87%
|78%
|76%
|Audi A3
|5
|86%
|81%
|76%
|74%
|MG MGS9 PHEV
|5
|84%
|85%
|74%
|77%
|Lucid Gravity
|5
|83%
|93%
|80%
|85%
|Kia EV5
|5
|83%
|85%
|74%
|80%
|Toyota Yaris Cross
|4
|79%
|85%
|83%
|76%
|BMW 2 Series Gran Coupé
|4
|78%
|86%
|85%
|80%
|Nissan Qashqai
|4
|78%
|85%
|65%
|62%
|Volkswagen Multivan
|4
|77%
|87%
|78%
|75%
|Volkswagen Caddy
|4
|72%
|80%
|80%
|71%
Nonostante i risultati della nuova serie di test di Novembre che riportiamo qui sopra, c’è da dire che in cima alla classifica generale figura ancora la Tesla Model 3 prodotta in Cina, che compensa un punteggio di protezione occupanti inferiore al 93% con valutazioni elevate nelle altre categorie.
La seconda posizione della classifica generale è occupata sorprendentemente dalla Nio Firefly, che con il suo 96% stabilisce il valore più alto mai registrato da Euro NCAP: un vero e proprio record. Seguono la Tesla Model Y, la Smart #5 e ancora la BYD Seal 6, confermando la crescente competitività dei marchi cinesi nei test di sicurezza.
L’ultimo ciclo di test Euro NCAP evidenzia una trasformazione importante nel settore della sicurezza automobilistica. Diversi modelli di auto cinesi non solo raggiungono gli standard europei, ma in alcuni casi li superano. E sono proprio la Leapmotor B10 e la Nio Firefly a rappresentare due esempi chiave di un trend che potrebbe ridefinire la concorrenza nel mercato delle auto elettriche.
