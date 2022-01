1 di 7: Auto elettriche low range

L’auto elettrica nasce per la città e per vivere in contesti urbani: sono le metropoli ad avere il maggior numero di colonnine pubbliche, e che con i loro continui rallentamenti tengono carica la batteria grazie allo sfruttamento dell’energia cinetica.

Usare una vettura a emissioni 0 in città, inoltre, toglie completamente l’ansia di rimanere “a secco” in quanto ogni veicolo elettrico odierno può tranquillamente essere usato in contesti urbani e ricaricato anche ogni 4-5 giorni a seconda delle percorrenze; senza contare, che le auto elettriche low-range sono anche quelle più economiche sul mercato. Vediamo quindi 5 auto elettriche economiche con anima cittadina già disponibili sul mercato.

Tutte le auto elettriche saranno presentate con i loro prezzi di listino in vigore nel momento della pubblicazioni: senza, quindi, sconti o promo della casa automobilista o incentivi statali e regionali che però si possono sempre applicare e, a seconda del periodo, riducono notevolmente il prezzo di partenza.