Colonnine gratis Lazio 2022: dove ricaricare senza pagare

Le colonnine gratis Lazio permettono di ricaricare le auto elettriche e ibride plug-in completamente gratis in tutto il territorio laziale, come abbiamo visto per le colonnine gratis in tutto il territorio nazionale. Se sei interessato ad altre regioni, abbiamo già scritto approfonditamente sulle colonnine gratis in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte

Anche se stanno via via diminuendo a causa da una parte dell’aumento della potenza di ricarica, e dall’altra del numero di veicoli a batteria venduti, è da notare che sono ancora diverse le colonnine gratis in Lazio, sia a Roma che nelle altre città. Si tratta di infrastrutture a potenza ridotta, compresa tra i 7 e i 22 kW, e di solito nei pressi di supermercati e centri commerciali.

Colonnine gratis Lazio: le Tesla Destination Charger aperte a tutti

I Tesla Supercharger, (quelli da oltre 200 kW di potenza), sono per ora un’esclusiva delle vetture di Elon Musk. Ma le più piccole wallbox Destination Charger sono disponibili per tutte le auto elettriche, e totalmente gratuite.

In Lazio ce ne sono diverse, poste in hotel, ristoranti e parcheggi. Ma per esempio ce n’è una all’Area Commerciale Roda (Viterbo), con potenza di 22 kW; e una al Parking Faravelli nel centro della Capitale. Sono molto semplici da utilizzare: nessuna app, nessun account. Arrivi, parcheggi e colleghi il cavo direttamente alla vettura. Si tratta di colonnine da 11 o 22 kW, senza limiti di tempo per cui è possibile lasciare l’auto a ricaricare e andare a fare compere. Ricordate, però, di recarvi subito a scollegare la vettura una volta completato il processo di ricarica.

Colonnine gratis nelle stazioni Enercoop del Lazio

Coop, la nota catena di supermercati e ipermercati ha integrato anche un servizio di erogazione energetica gratuita solo per la ricarica a 11 o 22 kW, attivabile passando la Carta Fedeltà Coop sul lettore apposito.

In qualche caso, la colonnina dispone di un display dal quale far partire la ricarica. In alternativa, molte Coop permettono di accumulare punti sulle ricariche a pagamento (sempre più coop stanno eliminando le colonnine gratuite) per avere sconti sui prodotti, o in ogni caso per prendere dei premi dal catalogo.

Ricaricare gratis al Decathlon

Alcuni punti vendita Decathlon in Lazio dispongono di punti di ricarica gratuiti. Sottolineiamo alcuni, in quanto non è obbligatorio averle per una filiale della catena di abbigliamento e attrezzature sportivi.

Si tratta sempre di colonnine piuttosto lente, ma come detto gratuite la cui attivazione richiede di passare la tessera RFID di Decathlon o, in altri casi, l’app ufficiale del gestore a cui il punto vendita si è appoggiato.

