Comprereste questa finta Mercedes elettrica a 8.500 €?

Ad un primo sguardo sembra una Mercedes, invece...

Ha l’aspetto di una Mercedes, e almeno nel frontale non ci sono dubbi. Ci sono tutti gli stilemi usati dai designer di Stoccarda, come la mitica stella a tre punte, che qui è leggermente ridisegnata e ruotata. Ci sono le finte presa d’aria in stile Mercedes, e ci sono le luci a led con la classica linea utilizzata in passato su più modelli.

Ma non è una Mercedes, arriva dalla Cina e costa poco più di 8.500 euro. Per la precisione 8.655,99 € che scende a 8.568,40 € iva compresa dopo lo sconto, ed il trasporto è gratuito. E allora cos’è? Si tratta di una vetturetta lunga 3,40 metri, larga 1,550 m ed alta 1,580 m. Per dare l’idea è poco più grande di una Smart ForTwo e poco più piccola di una Citroen C1. Potrebbe essere una microcar, oppure un’automobile vera e propria.

Viene prodotta da Henan Pe-road Industry, che è specializzata in roulotte, carrelli auto “abitabili” per le vacanze e appunto piccole auto elettriche. Oltre alle dimensioni ed al prezzo, l’azienda non offre molte altre informazioni, se non che c’è un pannello solare sul tetto. Non ci sono immagini degli interni e, badate bene, non c’è neanche il nome se non un generico “electric chinese car”. Autonomia? Mistero.

Forse la descrizione è volutamente vaga, magari per evitare noie legali relativi al copyright, ma tant’è. Il prezzo è l’unica cosa sicura, e se volete tentare la fortuna, la dogana ma soprattutto affrontare l’omologazione italiana ed europea, il link è questo.

Ovviamente, se decidete di acquistarla, fateci sapere com’è andata…

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.