Richard Rawlings del Gas Monkey Garage “I politici ci hanno fatto ingoiare la storia delle auto elettriche”

Richard Rawlings del Gas Monkey Garage, noto al grande pubblico per la serie TV “Fast N’Loud” su Discovery Channel, ha le idee chiarissime quando si parla di auto elettriche.

L’occasione è stata una intervista per gli inglesi di Auto Express, dove Rawlings ha parlato del suo “divorzio” proprio da Discovery Channel per dedicarsi al canale Youtube Gas Monkey.

E a proposito delle auto elettriche, non le manda a dire. “L’intera faccenda dei veicoli elettrici ci è stata ficcata giù in gola dai politici. E non sappiamo cosa accadrà quando ci saranno 200 milioni di batterie al litio morte o moribonde in giro. Sono favorevole alla tecnologia e al progresso” continua Rawlings “ma non mi piace particolarmente non sapere quali saranno i problemi futuri“.

Che poi è più o meno ciò che diciamo noi da tempo. In Europa ci hanno pensato quelli della UE, che hanno deciso uno stop ai motori termici senza ben capire ad esempio le conseguenze che ciò sta avendo sull’industria locale.

Una mossa azzardata e sconsiderata, che nulla a che fare con le libertà personali nella scelta del tipo di automobile da acquistare. Non più di un politico italiano hanno chiesto di considerare non solo l’elettrico per la mobilità a zero emissioni.

