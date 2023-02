A San Francisco gli automobilisti prendono a sportellate i ciclisti

La convivenza tra auto e biciclette incomincia a diventare qualcosa più che un problema a San Francisco, dove ben quattordici ciclisti hanno riferito di essere stati vittime di automobilisti che hanno aperto le portiere con l’intenzione di farli cadere. Al momento i numeri parlano di otto persone colpite, con due di loro che sono state trasportate in ospedale.

Da quello che possiamo vedere nel video pubblicato su Youtube, non si tratta della “solita” scena nella quale un automobilista distratto apre la portiera mentre passa un ciclista o un motociclista. In questo caso ci sarebbe la premeditazione, perchè le auto si avvicinano ai ciclisti cercando di colpirli con la portiera. Al momento non si conosce bene l’entità del fenomeno, che potrebbe anche essere di più ampia portata perchè non tutti sporgono denuncia.

Sappiamo che possono esserci ragioni di “disaccordo” in strada tra automobilisti e ciclisti, ma non è giustificabile in nessun modo il comportamento di chi cerca deliberatamente di abbattere chi viaggia su due ruote.

