Autovelox Lazio: controlli dal 25 al 31 agosto 2025

Dal 25 al 31 agosto 2025 nel Lazio sono previsti controlli autovelox su alcune delle principali arterie stradali della regione. Settimana di fine agosto con nuovi controlli autovelox nel Lazio, mirati alla prevenzione degli eccessi di velocità lungo alcune delle strade più controllate della regione.
I controlli, attivi da lunedì 25 a domenica 31 agosto 2025, si concentrano su tratti a elevata percorrenza come l’Autostrada A12 Roma Civitavecchia, l’A24 e le statali 1 Aurelia e 675 Umbro Laziale, snodi rilevanti per il traffico vacanziero e commerciale tra Roma, Viterbo e le principali direttrici tirreniche.
Autovelox nel Lazio: tutte le postazioni dal 25 al 31 Agosto 2025
Lunedì 25 agosto
- Nessun controllo previsto
Martedì 26 agosto
- Strada Statale SS 675 Umbro Laziale VT
Mercoledì 27 agosto
- Nessun controllo previsto
Giovedì 28 agosto
- Nessun controllo previsto
Venerdì 29 agosto
- Strada Statale SS 1 Aurelia VT
Sabato 30 agosto
- Nessun controllo previsto
Domenica 31 agosto
- Autostrada A12 Roma Civitavecchia RM
- Autostrada A24 RM
Limiti di velocità da ricordare:
- Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
- Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.
Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione. Gli autovelox, posizionati in punti chiave, rappresentano uno strumento fondamentale per la sicurezza stradale.
Va ricordato che gli autovelox non sono pensati solo come strumenti sanzionatori, ma rappresentano un mezzo efficace per sensibilizzare i guidatori al rispetto delle regole. La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.
Le sanzioni per l’eccesso di velocità
Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.
Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.
Si invita pertanto alla massima prudenza e al rispetto delle norme del Codice della Strada, per un viaggio sicuro.