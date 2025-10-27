Rilevatori Velocità

Tesla Model X della Polizia Stradale con portiere ad ali di gabbiano aperte, in uso durante un posto di blocco notturno su autostrada.

Elenco delle postazioni autovelox operative nel Lazio dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Elenco autovelox nel Lazio dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: controlli su A24 e A12 Roma–Civitavecchia in provincia di Roma.

Di - - Lascia un commento

Nel periodo compreso tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2025, i controlli con autovelox nel Lazio interesseranno due importanti tratte autostradali della provincia di Roma.

L’autostrada A24, che collega la capitale con l’Abruzzo passando per Tivoli e Vicovaro, sarà oggetto di verifiche nella giornata di sabato, mentre la A12 Roma–Civitavecchia, principale direttrice verso la costa tirrenica e il porto di Civitavecchia, sarà monitorata domenica. Non sono previsti controlli nei giorni precedenti.

Elenco completo degli autovelox nel Lazio dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Lunedì 27 ottobre 2025

Martedì 28 ottobre 2025

  • Nessun autovelox segnalato

Mercoledì 29 ottobre 2025

  • Nessun autovelox segnalato

Giovedì 30 ottobre 2025

  • Nessun autovelox segnalato

Venerdì 31 ottobre 2025

  • Nessun autovelox segnalato

Sabato 1 novembre 2025

Domenica 2 novembre 2025

  • Autostrada A12 Roma–Civitavecchia (Roma)

Limiti di velocità da ricordare:

Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione.

      • Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
      • Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
      • Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
      • Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.

La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.

Le sanzioni per l’eccesso di velocità

Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.

Fonte: Polizia di Stato

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione: