Nel periodo compreso tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2025, i controlli con autovelox nel Lazio interesseranno due importanti tratte autostradali della provincia di Roma.
L’autostrada A24, che collega la capitale con l’Abruzzo passando per Tivoli e Vicovaro, sarà oggetto di verifiche nella giornata di sabato, mentre la A12 Roma–Civitavecchia, principale direttrice verso la costa tirrenica e il porto di Civitavecchia, sarà monitorata domenica. Non sono previsti controlli nei giorni precedenti.
Elenco completo degli autovelox nel Lazio dal 27 ottobre al 2 novembre 2025
Lunedì 27 ottobre 2025
- Nessun autovelox segnalato
Martedì 28 ottobre 2025
- Nessun autovelox segnalato
Mercoledì 29 ottobre 2025
- Nessun autovelox segnalato
Giovedì 30 ottobre 2025
- Nessun autovelox segnalato
Venerdì 31 ottobre 2025
- Nessun autovelox segnalato
Sabato 1 novembre 2025
- Autostrada A24 (Roma)
Domenica 2 novembre 2025
- Autostrada A12 Roma–Civitavecchia (Roma)
Limiti di velocità da ricordare:
Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione.
- Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
- Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.
La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.
Le sanzioni per l’eccesso di velocità
Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.
Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.
Fonte: Polizia di Stato
