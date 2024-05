Da lunedì 6 maggio 2024 a domenica 12 maggio 2024, ecco i controlli autovelox nelle diverse province del Lazio.

La sicurezza stradale è sempre al centro delle politiche di mobilità regionale e, in questa ottica, la Polizia di Stato annuncia il posizionamento di nuovi autovelox per la settimana dal 6 al 12 maggio 2024. Questi dispositivi di controllo della velocità saranno posizionati in punti strategici delle strade, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Ecco il calendario previsto per la questa settimana:

Lunedì 6 Maggio: gli automobilisti che percorreranno la Strada Statale SS 148 nel tratto di Sabaudia, in provincia di Latina, dovranno prestare particolare attenzione. Il dispositivo sarà attivo per l’intera giornata in questa zona nota per il suo traffico intenso, soprattutto durante i periodi di spostamento verso le aree costiere.

Martedì 7 Maggio: l’autovelox si sposterà sulla Strada Provinciale SP 277, nel cosiddetto Asse di Frosinone. Questa area è cruciale per i collegamenti locali e spesso teatro di velocità eccessive che hanno portato, in passato, a spiacevoli conseguenze.

Giovedì 9 Maggio: l’attenzione si trasferisce sulla Strada Statale SS 675 nei pressi di Orte, in provincia di Viterbo. La scelta di questo tratto stradale non è casuale, visto il suo ruolo di connessione tra diverse aree del centro Italia e la frequente presenza di veicoli pesanti.

Domenica 12 Maggio: infine, chiuderà la settimana l’installazione dell’autovelox sulla Strada Statale SS 4 Salaria, in provincia di Rieti. Questa strada è notoriamente trafficata durante i weekend, quando i cittadini si spostano verso le zone interne per escursioni e visite.

Queste misure sono parte di un piano più ampio di controllo della velocità che mira non solo a ridurre gli incidenti ma anche a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della prudenza alla guida. La presenza degli autovelox è anche un promemoria visivo che la velocità eccessiva non è mai la soluzione giusta, né per il singolo né per la collettività.

Gli automobilisti sono quindi invitati a rispettare i limiti di velocità non solo in presenza degli autovelox, ma come pratica quotidiana. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e ogni azione responsabile può fare la differenza.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Polizia di Stato

Copyright Image: Sinergon LTD