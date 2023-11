Gli autovelox in Lombardia dal 21 al 26 Novembre 2023

Autovelox Lombardia 21-26 Novembre 2023: pubblichiamo tutte le postazioni dei rilevatori di velocità per questa settimana quando, come d’abitudine, autovelox e Tutor saranno posizionati sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione lombarda.

Per garantire un controllo efficace della velocità, la Polizia Stradale fornisce un elenco completo e trasparente di tutte le postazioni mobili degli autovelox in Lombardia. Grazie ai rilevatori di velocità che utilizzano strumenti come il Telelaser Trucam, le operazioni di controllo vengono effettuate con precisione mentre le località vengono comunicate puntualmente e preventivamente.

Per chi invece dovesse transitare per il capoluogo, qui c’è la mappa degli autovelox di Milano per conoscere le posizioni delle postazioni fisse. Ricordiamo comunque di viaggiare utilizzando una guida sicura e rispettare i limiti di velocità, regole fondamentali per la sicurezza stradale.

Autovelox Lombardia 21-26 Novembre 2023

20/11/2023

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

21/11/2023

Strada Provinciale SP 415 Paullese CR

Strada Comunale SC Via Catalani- Giussano MB

22/11/2023

Autostrada A 35 Bergamo – Nembro – Albino BS

Strada Provinciale SP 415 Paullese CR

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

23/11/2023

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

24/11/2023

Strada Statale SS 336 dell’Aeroporto della Malpensa VA

25/11/2023

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

26/11/2023

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano MI

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 415 Paullese CR

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

I limiti di velocità in Italia

Rispettare i limiti di velocità è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza stradale e proteggere la vita di tutti coloro che utilizzano le strade. I limiti di velocità sono stabiliti sulla base di una serie di fattori, tra cui la geometria della strada, le condizioni del traffico e la presenza di pedoni o ciclisti. Vediamo allora quali sono quelli in vigore nel nostro Paese:

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada)

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Rilevatori anti autovelox in offerta

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED