Autovelox Lombardia: controlli dal 25 al 31 agosto 2025

Dal 25 al 31 agosto 2025 in Lombardia sono previsti controlli autovelox su alcune delle principali arterie stradali della regione, con pattuglie mobili e postazioni fisse della Polizia Stradale operative su alcune delle strade più controllate della regione.
Il periodo di validità dei controlli va da lunedì 25 agosto a domenica 31 agosto 2025, con una particolare concentrazione lungo l’Autostrada A59 e la Statale 9 via Emilia, arterie strategiche per il traffico interprovinciale e urbano tra Como, Lodi, Cremona e l’area milanese.
Autovelox in Lombardia: tutte le postazioni dal 25 al 31 Agosto 2025
Lunedì 25 agosto
- Nessun controllo previsto
Martedì 26 agosto
- Nessun controllo previsto
Mercoledì 27 agosto
- Autostrada A59 CO
- Strada Statale SS 9 via Emilia LO
Giovedì 28 agosto
- Nessun controllo previsto
Venerdì 29 agosto
- Autostrada A59 CO
Sabato 30 agosto
- Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia CR
Domenica 31 agosto
- Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia CR
Limiti di velocità da ricordare:
- Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
- Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.
Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione. Gli autovelox, posizionati in punti chiave, rappresentano uno strumento fondamentale per la sicurezza stradale.
Va ricordato che gli autovelox non sono pensati solo come strumenti sanzionatori, ma rappresentano un mezzo efficace per sensibilizzare i guidatori al rispetto delle regole. La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.
Le sanzioni per l’eccesso di velocità
Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.
Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.
Si invita pertanto alla massima prudenza e al rispetto delle norme del Codice della Strada, per un viaggio sicuro.