Autovelox Lombardia: saranno in tangenziale a Milano, in autostrada sulla A9, A35, e le altre strade

Dal 8 al 14 aprile 2024, controlli autovelox in diverse province lombarde: A9 Lainate-Chiasso, SC Meda – Via Vignazzola, A35 Milano-Brescia, A51 Tangenziale Est Milano, SS 9 via Emilia, SS 36 lago di Como e dello Spluga.

Nella settimana compresa tra lunedì 8 e domenica 14 aprile 2024, gli automobilisti che percorreranno le strade della Lombardia dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di autovelox. Secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, la serie di controlli saranno attivi in vari tratti stradali distribuiti su diverse province della regione.

La campagna di controlli inizierà lunedì 8 aprile 2024 sull’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, interessando le province di Como e Monza Brianza, per poi estendersi giovedì 11 aprile alla Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola a Monza Brianza. Venerdì 12 aprile, l’attenzione si sposterà sull’Autostrada A35 Milano-Brescia, sulla Tangenziale Est di Milano A51 e sulla Strada Statale SS 9 via Emilia nella provincia di Lodi.

Il fine settimana vedrà un’intensificazione dei controlli: sabato 13 e domenica 14 aprile, gli autovelox saranno posizionati sulla Strada Statale SS 9 via Emilia a Lodi, sulla SS 36 del lago di Como e dello Spluga in provincia di Lecco e nuovamente sulla SS 9 via Emilia a Lodi.

Ricordiamo che l’Autostrada A9 Lainate-Chiasso è un’arteria cruciale che collega l’Italia con la Svizzera, mentre l’A35 Milano-Brescia facilita i collegamenti tra due delle principali città lombarde. La Tangenziale Est di Milano, l’A51, è fondamentale per chi si muove nella metropoli milanese, evitando il centro città. La SS 36 del lago di Como e dello Spluga è nota per i suoi paesaggi mozzafiato e collega la Lombardia con il confine svizzero attraversando le Alpi. Infine, la SS 9 Via Emilia, una delle più antiche strade ancora in uso, attraversa l’Italia da est a ovest, toccando anche la provincia di Lodi.

Invitiamo gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Fonte: Polizia di Stato

Copyright Image: Sinergon LTD