Replica della Batmobile classica nera con bordi arancioni parcheggiata davanti a un edificio industriale.

Un pezzo di storia TV: in asta la Batmobile del 1966 replica guidata da Adam West

Batmobile replica 1966 all’asta su Catawiki fino al 24 agosto. Auto legata ad Adam West, perfettamente funzionante, con motore V8 da 7,5L.

Una replica unica della Batmobile, fedele al celebre modello della serie TV del 1966 con Adam West, è ora disponibile all’asta su Catawiki, la piattaforma online specializzata in oggetti rari e da collezione. L’auto è visibile in Italia, nei pressi di Firenze, ed è pronta per essere aggiudicata da appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

Un legame diretto con Adam West e la cultura pop

Image: Catawiki

La replica è stata realizzata partendo da una Lincoln Continental del 1973, trasformata con estrema cura per richiamare l’estetica futuristica della Batmobile televisiva. Sedili in pelle, dettagli scenici e proporzioni fedeli al modello originale rendono questa vettura una delle riproduzioni più apprezzate dagli estimatori del Cavaliere Oscuro.

La Batmobile è stata protagonista di numerosi eventi in tutto il mondo. Dall’esposizione al London Motor Museum alle apparizioni pubbliche accanto a Adam West, questa replica ha attraversato varie epoche mantenendo inalterato il suo fascino. Oggi si trova in Italia, dove è conservata in ottime condizioni.

L’attuale proprietario ha curato una recente manutenzione meccanica, rendendola perfettamente funzionante. Il cuore dell’auto è un possente motore V8 da 7,5 litri, con cambio automatico a 3 marce. Il telaio presenta solo leggere tracce di ossidazione superficiale e gli interni sono originali e ben tenuti.

Un’asta senza prezzo di riserva

Retro della Batmobile con propulsore a turbina e dettagli rossi, fotografata in un'area urbana dismessa.
Image: Catawiki

Il valore stimato è di 80.000 euro, ma l’auto sarà venduta senza prezzo di riserva, rendendo l’asta particolarmente interessante per i collezionisti. La presenza dei documenti di immatricolazione britannici ne certifica l’origine e la storia.

L’asta è attiva su Catawiki dall’8 al 24 agosto 2025. Gli utenti registrati possono visionare la scheda completa, con fotografie dettagliate e descrizione tecnica.

Il design fedele alla serie degli anni Sessanta, unito alla sua rilevanza culturale e alla partecipazione ad eventi legati ad Adam West, rende questa Batmobile un esemplare raro nel panorama delle auto da collezione. È anche una delle pochissime repliche realizzate in Europa, un elemento che ne aumenta l’esclusività.

 

