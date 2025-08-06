Una replica unica della Batmobile, fedele al celebre modello della serie TV del 1966 con Adam West, è ora disponibile all’asta su Catawiki, la piattaforma online specializzata in oggetti rari e da collezione. L’auto è visibile in Italia, nei pressi di Firenze, ed è pronta per essere aggiudicata da appassionati e collezionisti di tutto il mondo.
Un legame diretto con Adam West e la cultura pop
La replica è stata realizzata partendo da una Lincoln Continental del 1973, trasformata con estrema cura per richiamare l’estetica futuristica della Batmobile televisiva. Sedili in pelle, dettagli scenici e proporzioni fedeli al modello originale rendono questa vettura una delle riproduzioni più apprezzate dagli estimatori del Cavaliere Oscuro.
La Batmobile è stata protagonista di numerosi eventi in tutto il mondo. Dall’esposizione al London Motor Museum alle apparizioni pubbliche accanto a Adam West, questa replica ha attraversato varie epoche mantenendo inalterato il suo fascino. Oggi si trova in Italia, dove è conservata in ottime condizioni.
L’attuale proprietario ha curato una recente manutenzione meccanica, rendendola perfettamente funzionante. Il cuore dell’auto è un possente motore V8 da 7,5 litri, con cambio automatico a 3 marce. Il telaio presenta solo leggere tracce di ossidazione superficiale e gli interni sono originali e ben tenuti.
Un’asta senza prezzo di riserva
Il valore stimato è di 80.000 euro, ma l’auto sarà venduta senza prezzo di riserva, rendendo l’asta particolarmente interessante per i collezionisti. La presenza dei documenti di immatricolazione britannici ne certifica l’origine e la storia.
L’asta è attiva su Catawiki dall’8 al 24 agosto 2025. Gli utenti registrati possono visionare la scheda completa, con fotografie dettagliate e descrizione tecnica.
Il design fedele alla serie degli anni Sessanta, unito alla sua rilevanza culturale e alla partecipazione ad eventi legati ad Adam West, rende questa Batmobile un esemplare raro nel panorama delle auto da collezione. È anche una delle pochissime repliche realizzate in Europa, un elemento che ne aumenta l’esclusività.