La Bentayga Artenara Edition alza l’asticella del lusso contemporaneo con una lettura più grafica e curata dei suoi codici iconici. Il nome arriva da Artenara, il villaggio più alto di Gran Canaria (circa 1.200 metri), e dal pinnacolo di Roque Bentayga, tradotto in un motivo esclusivo su plancia, sedili e pannelli porta. L’edizione combina elementi Mulliner resi di serie, finiture esterne più pulite e una scelta di otto palette guidate per colori, materiali e dettagli.
Artenara non è un semplice riferimento geografico: è un’idea di verticalità, luce e paesaggio scolpito. Da qui nasce il motivo ispirato al Roque Bentayga, inciso sulla plancia e ripreso come micro-architettura di fori laser su sedili e portiere. Lo stesso tema torna nella proiezione animata e nei battitacco illuminati.
Il trattamento esterno lavora per sottrazione: le finiture inferiori brillanti vengono verniciate in tinta carrozzeria (parte bassa delle portiere, paraurti anteriore e posteriore), per un profilo laterale più lineare e contemporaneo. La base visiva è rafforzata dai codici Mulliner, a partire dalla doppia griglia a diamante, e dalle prese d’aria laterali Artenara Edition con doppio dettaglio a diamante. Di serie, i cerchi Mulliner da 22” grigio verniciato con inserti lucidati possono essere sostituiti con varianti nero lucido con inserti “granite”, full polished o con il nuovo Super Lux da 23” (novità, condivisa con Azure e Mulliner EWB).
Interni tricolore con colore di accento
Il cuore della Artenara Edition è l’abitacolo: schema tricolore con un colore di accento, soluzione che fino a poco tempo fa era un’esclusiva di configurazioni Mulliner a passo lungo. La pelle lavora per campiture e contrappunti, mentre le finiture puntano a un equilibrio tra calore e precisione.
Bentley propone otto combinazioni “guidate” che armonizzano vernici esterne, dettagli e palette interne: Beluga, Granite, Pale Brodgar, Glacier White, Sequin Blue, Dark Sapphire, Verdant e Havana.
Blackline e motori: la declinazione più sportiva
Se la configurazione standard lavora su cromature brillanti, la Blackline Specification sposta l’ago verso un’immagine più grafica e atletica: finiture scure, protezione sottoscocca anteriore nero lucido e diffusore posteriore nero lucido, con una griglia a doppio diamante reinterpretata con inserti cromati scuri.
La Bentayga Artenara Edition è disponibile con V8 a passo standard (SWB) o passo lungo (EWB), oppure in versione standard con sistema ibrido su base V6.
Nel quadro degli aggiornamenti di gamma, arriva anche Dark Teal, una vernice metallizzata blu medio con sottotono verde, pensata per una lettura più contemporanea della palette.