Bentley Dutch Masters Collection: tre capolavori su quattro ruote

La Dutch Masters Collection di Bentley Mulliner rende omaggio a tre maestri dell’arte olandese — Rembrandt, Vermeer e Van Gogh — con altrettante Bentley Continental GT uniche nel loro genere. Presentate in anteprima al Rijksmuseum di Amsterdam, queste vetture fondono eleganza, artigianalità e cultura, con dettagli esclusivi che richiamano i capolavori più iconici dei tre artisti. Un’espressione raffinata di design su misura e passione per l’arte, curata da Mulliner.
Bentley e l’arte: debutta la Dutch Masters Collection
Nella prestigiosa cornice del Rijksmuseum di Amsterdam, Bentley Mulliner ha presentato in anteprima mondiale la Dutch Masters Collection, una serie esclusiva composta da tre esemplari unici ispirati a tre maestri della pittura olandese: Rembrandt, Vermeer e Van Gogh. La collezione rappresenta una perfetta fusione tra l’arte classica e l’eccellenza artigianale firmata Bentley.
L’omaggio a Rembrandt: la notte come ispirazione
La prima vettura della collezione è una Continental GT Convertible ispirata a “La Ronda di Notte” di Rembrandt (1642). L’esterno è verniciato in Midnight Emerald, una tonalità profonda ed elegante che richiama l’atmosfera drammatica del celebre dipinto.
All’interno, i richiami al quadro sono evidenti: il rosso Hotspur riprende il caratteristico nastro del Capitano Cocq, mentre il colore Magnolia per i sedili principali si ispira alla divisa del suo luogotenente. A completare l’ambiente, dettagli in verde Cumbrian e inserti dorati per le bocchette d’aerazione.
La lampada di benvenuto proietta un’animazione a forma di piuma, in riferimento alla decorazione sull’elmo del luogotenente nel dipinto, mentre le targhette personalizzate Dutch Masters Collection decorano battitacco e parafanghi.
Vermeer e la luce: l’equilibrio cromatico della GT blu
Il secondo esemplare è una Continental GT in finitura Sapphire satinata, ispirata all’universo luminoso e delicato di Johannes Vermeer, maestro dell’età d’oro olandese. L’intera configurazione è un tributo alla “Stradina” del 1658, da cui è tratto il motivo delle nuvole proiettato tramite la lampada di cortesia.
Gli interni combinano pelle Beluga e Ocean Blue, con contrasti in Citric Yellow e Klein Blue che richiamano la palette cromatica dei quadri di Vermeer. Il tetto panoramico accentua la luminosità naturale della cabina, mentre il display rotante Bentley è impreziosito da un anello interno dipinto in Klein Blue.
Le finiture in Piano Black e le personalizzazioni delle portiere rendono questa versione un’ode alla luce, all’equilibrio e alla raffinatezza.
Van Gogh: una Continental GT dal cuore post-impressionista
Il terzo modello è dedicato a Vincent van Gogh, artista visionario e incompiuto. Questa Continental GT è rifinita in Dark Sapphire con filetti Khamun Yellow, evocando le atmosfere calde e turbolente de “La Notte Stellata”.
L’abitacolo si distingue per un mix di Imperial Blue, Linen e Khamun, con elementi che richiamano il cielo notturno della celebre opera. Le porte e le lampade di cortesia sono decorate con una spirale di stelle e luna, mentre la plancia combina legno Piano Linen con pinstriping in Dark Sapphire. Le cuciture gialle e i loghi ricamati enfatizzano la profondità del design.
Un tocco unico è rappresentato dalla console centrale in noce a poro aperto scolpito, un materiale nobile che dialoga perfettamente con le bocchette d’aerazione dorate.
Arte da toccare: i dettagli personalizzati firmati Mulliner
Ogni modello della Dutch Masters Collection è dotato di una scatola portachiavi su misura, realizzata negli stessi materiali e colori dell’abitacolo. All’interno del coperchio, inciso al laser, è presente il simbolo artistico distintivo: la piuma, le nuvole o il cielo stellato.
Tutte e tre le Bentley sono equipaggiate con le specifiche Blackline, Touring e styling kit in tinta carrozzeria, per un’estetica sobria ma d’impatto. A bordo, non mancano sedili con funzione wellness, illuminazione ambiente, Bentley rotating display e impianto audio Naim for Bentley.
Ogni esemplare è unico, irripetibile e destinato a diventare un pezzo da collezione, tanto per gli appassionati d’arte quanto per gli estimatori del marchio di Crewe.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!