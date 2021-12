Mulliner introduce un tocco contemporaneo per esaltare l’eleganza di Bentley GT e GT Cabrio.

Bentley GT Mulliner Blackline è la proposta alternativa di Mulliner alle classiche cromature esterne della Grand Tourer di Bentley, che esalta i tratti sontuosi della famosa quattro posti, e che presenta una serie di modifiche esterne rispetto alle attuali derivate GT e GT Convertible Mulliner.

Bentley GT Mulliner Blackline: esterni

Per la versione Blackline, tutti gli elementi esterni cromati, escluso il badge Bentley Winged B, diventano neri, così come la cornice della griglia del radiatore. Al posto delle calotte superiori in argento satinato tipiche di una GT Mulliner per gli specchi retrovisori esterni, nella versione Blackline gli specchietti sono rifiniti in nero Beluga lucido.

Anche le tipiche prese d’aria ad ala Matrix Mulliner sono diventate nere e rifinite con il brillante marchio Mulliner. La griglia del radiatore nel tipico design 3D rimane nera ma con bordi a contrasto ed anche le griglie inferiori del paraurti sono rifinite ovviamente in nero.

I modelli GT Mulliner Blackline sono inoltre dotati di cerchi da 22 pollici verniciati neri, con stemmi autolivellanti caratterizzati da un anello cromato. In alternativa, nel prossimo futuro sarà disponibile una ruota Mulliner nera con “tasche” lucidate a contrasto.

Bentley GT Mulliner Blackline: interni

Gli interni sontuosi ed eleganti della Bentley GT Mulliner Blackline rimangono invariati rispetto all’edizione Mulliner esistente, consentendo ai clienti di usufruire di qualsiasi combinazione di colori da loro scelti come parte dell’offerta praticamente illimitata di Mulliner, o di una delle otto combinazioni di tre colori proposte, utilizzando l’ampia gamma di pelli Bentley e fili per le cuciture.

Come parte della specifica Mulliner Driving standard, gli interni incorporano l’esclusiva trapuntatura Bentley “Diamond in Diamond” per i sedili, le portiere e i pannelli laterali posteriori, con cuciture a contrasto accentuate dall’esclusivo disegno a rombi.

Con quasi 400.000 cuciture nell’abitacolo di ogni auto, ciascun diamante contiene esattamente 712 punti individuali di cucitura, tutti allineati con precisione per puntare al centro del diamante che crea.

A seconda del mercato, è possibile scegliere fra l’iconico propulsore Bentley W12 biturbo da 6,0 litri con 635 CV o il dinamico V8 da 4,0 litri, che offre 550 CV, entrambi i quali offrono le ottime prestazioni che ci si aspetta da una Grand Tourer di punta.

