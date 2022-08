Bimba cade dal finestrino dell’auto ed è salvata dai passanti

Il video di oggi arriva dalla Cina e ci mostra le immagini di una bimba che giocando in auto cade improvvisamente dal finestrino posteriore di una Tesla. Succede tutto ad un incrocio trafficato di Ningbo, in Cina.

Nel video vediamo la bimba cadere sull’asfalto ma chi è al volante non si accorge di nulla e prosegue la marcia. A questo punto come per miracolo sono gli altri automobilisti che, dopo aver osservato la scena, fermano le auto bloccando il traffico.

E’ proprio grazie al loro intervento, in particolare l’uomo con la camicia a quadri, da che la piccola viene messa in salvo su ciglio della strada. Al momento non si hanno notizie su cosa sia successo dopo, e se le autorità abbiano sanzionato o meno chi era al volante.

