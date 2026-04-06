BMW amplia la gamma della nuova iX3 con la iX3 40, variante d’ingresso dello Sport Activity Vehicle elettrico della Neue Klasse. Il modello adotta un motore posteriore da 235 kW/320 CV, autonomia fino a 635 km e introduce la piattaforma eDrive di sesta generazione, con architettura a 800V, ricarica rapida fino a 300 kW e una nuova impostazione elettronica pensata per ridefinire esperienza di guida, frenata e interazione a bordo.
La nuova variante sarà disponibile dall’estate 2026 e, per il mercato italiano, avrà un prezzo di 63.900 euro, IVA e messa su strada incluse.
Motore posteriore e nuova piattaforma eDrive Gen6
La BMW iX3 40 adotta la nuova tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, sviluppata specificamente per la Neue Classe. Il sistema è costruito attorno a un’architettura 800V, uno dei passaggi tecnici più importanti della nuova fase elettrica del marchio, e utilizza un motore sincrono eccitato elettricamente integrato sull’asse posteriore.
La potenza è di 235 kW, pari a 320 CV, con una coppia massima di 500 Nm. Ne deriva una configurazione che privilegia la pulizia di risposta e il tradizionale equilibrio dinamico della trazione posteriore. Sul piano delle prestazioni, vanta 0-100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 200 km/h.
Più che sui numeri puri, però, la iX3 40 sembra costruita per esprimere la filosofia della Neue Klasse in una forma più razionale: prestazioni solide, efficienza elevata e una meccanica pensata per dare continuità al piacere di guida anche nell’elettrico.
Batteria da 82,6 kWh e autonomia fino a 635 km
Uno dei punti centrali è la batteria ad alta tensione da 82,6 kWh di capacità utile. La nuova BMW iX3 40 può raggiungere un’autonomia fino a 635 km nel ciclo WLTP, un valore che la colloca in una fascia molto competitiva per chi cerca un SUV elettrico adatto non solo all’uso urbano e quotidiano, ma anche a percorrenze più ampie.
Ricarica rapida, AC opzionale a 22 kW
La nuova iX3 40 punta molto anche sul fronte della ricarica. La potenza massima in corrente continua arriva a 300 kW e, collegata a una stazione DC a 800V, l’auto può recuperare in 10 minuti energia sufficiente per aggiungere fino a 300 km di autonomia.
Servono invece 21 minuti di tempo per passare dal 10 all’80% della batteria in corrente continua. In corrente alternata, la ricarica è prevista di serie fino a 11 kW, mentre la possibilità di caricare in AC fino a 22 kW è disponibile come opzione. In quest’ultima configurazione, il passaggio da 0 a 100% richiede 4 ore e 15 minuti.
A completare il quadro arrivano le funzioni di ricarica bidirezionale, che permettono alla vettura di essere utilizzata sia come fonte mobile di energia sia come sistema di accumulo flessibile in ambito domestico.
Design Neue Klasse, tra pulizia formale e identità BMW
Sul piano del linguaggio stilistico, la BMW iX3 40 riprende integralmente il nuovo corso della Neue Klasse. Il design è più pulito ed essenziale, con superfici tese ma meno frammentate, linee nitide e grandi superfici vetrate.
Tra gli elementi più riconoscibili c’è il nuovo frontale con il “volto a quattro occhi” reinterpretato, segno che prova a traghettare l’identità BMW in una dimensione più contemporanea senza cancellarne i codici storici. Anche in questa variante d’accesso, l’impianto estetico rimane identico a quello della iX3 50 xDrive, così come la dotazione di serie.
L’abitacolo segue la stessa logica: spazio più accogliente, maggiore leggibilità visiva e una nuova idea di interfaccia centrata sul guidatore ma meno legata ai canoni tradizionali del cruscotto.
Panoramic iDrive e BMW Operating System X
Dentro la vettura, uno dei temi più rilevanti è il debutto del nuovo BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X, con un’impostazione che punta a integrare informazioni, comandi e assistenza digitale in modo più naturale.
La logica di utilizzo è multimodale e combina interazioni touch, aptiche e vocali. In questo sistema, il BMW Intelligent Personal Assistant assume un ruolo centrale, gestendo funzioni che vanno da finestrini e climatizzazione fino a intrattenimento, telefonate, menu di bordo e alcune applicazioni.
Alexa+ e interazioni vocali più evolute
BMW annuncia anche un’evoluzione significativa dell’assistente vocale grazie all’integrazione della tecnologia Amazon Alexa+. Il punto non è solo aggiungere comandi, ma rendere il dialogo con il veicolo più fluido e conversazionale.
Il sistema sfrutta un Large Language Model, quindi una forma di AI generativa capace di comprendere il linguaggio naturale e formulare risposte più articolate. L’estensione dei servizi avverrà gradualmente e richiederà il collegamento con un account Amazon per l’integrazione più completa delle funzioni disponibili.
Heart of Joy, Soft Stop e una nuova idea di dinamica
La nuova architettura elettronica è uno degli aspetti più ambiziosi del progetto: quattro “supercomputer” con una potenza di calcolo superiore di oltre 20 volte rispetto ai modelli precedenti. In questo quadro si inserisce il nuovo sistema Heart of Joy, abbinato al software proprietario BMW Dynamic Performance Control.
Questo insieme reagisca dieci volte più velocemente rispetto ai sistemi precedenti, con benefici in termini di fluidità, agilità e sicurezza. Accanto a questo debutta la funzione Soft Stop, pensata per rendere la frenata particolarmente progressiva e quasi impercettibile grazie al controllo preciso del motore elettrico.
La BMW iX3 40 arriverà sul mercato italiano a partire dall’estate 2026. Il prezzo annunciato è di 63.900 euro, inclusi IVA e messa su strada.