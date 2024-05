La nuova BMW M4 CS è una supercar che offre prestazioni da capogiro con un motore potenziato, un design aerodinamico raffinato e l’uso estensivo di materiali leggeri.

La nuova BMW M4 CS si distingue per il suo motore a sei cilindri in linea, evoluzione della serie BMW M3/M4, che ora raggiunge una potenza di 405 kW (550 CV), con il cambio M Steptronic a otto marce e la trazione integrale intelligente M xDrive che conferiscono a questa nuova special edition dinamismo e sicurezza in ogni situazione. L’erogazione di potenza e la trazione ottimizzata consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Il modello in edizione speciale è dotato di serie di freni M Compound con pinze verniciate in rosso o nero. Le pinze dei freni ceramici M Carbon, disponibili come optional, possono essere verniciate in Rosso o Oro opaco. La nuova BMW M4 CS è inoltre dotata di serie di cerchi in lega leggera M forgiati con un esclusivo design a razze a V, disponibili in Bronzo Oro opaco o Nero opaco. I cerchi in lega leggera (da 19 pollici sull’asse anteriore e da 20 pollici su quello posteriore) sono equipaggiati di serie con pneumatici da pista (in opzione con pneumatici ultrapista) per massimizzare le prestazioni in pista.

Per quanto riguarda il design e le funzionalità, la BMW M4 CS introduce nuove innovazioni tecniche, come l’uso estensivo di materiali leggeri, tra cui la fibra di carbonio CFRP per il tetto, il cofano, lo splitter anteriore, le prese d’aria anteriori, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore in stile Gurney sono realizzati con questo materiale leggero e altamente tecnologico. Questo non solo migliora la dinamica di guida riducendo il peso, ma abbassa anche il baricentro, ottimizzando l’agilità e la risposta della vettura in curva.

L’adesione al principio della leggerezza intelligente è evidente anche negli interni. La console centrale, le palette del volante e gli elementi di rivestimento interno sono tutti realizzati in CFRP. Il modello in edizione speciale è inoltre dotato di serie di sedili a secchiello M Carbon, la cui costruzione a peso ridotto è evidenziata dall’uso del CFRP negli elementi strutturali del cuscino del sedile e dello schienale, oltre che nei vistosi intagli nei rinforzi laterali e sotto i poggiatesta.

Il volante M Alcantara è di serie, con design a tre razze e bordo a fondo piatto, mentre i sedili M Carbon della BMW M4 CS sono rivestiti in pelle Merino e presentano un design esclusivo con una combinazione di colori nero/rosso e cuciture a contrasto. Questa finitura bicolore viene riproposta nel vano posteriore della vettura sportiva ad alte prestazioni.

Le nuove vernici speciali BMW Individual Riviera Blue e Frozen Isle of Man Green Metallic sono disponibili esclusivamente per l’ultimo modello in edizione speciale. La nuova BMW M4 CS può essere richiesta anche nelle tinte esterne M Brooklyn Grey metallizzato e Sapphire Black metallizzato. Il frontale della vettura sfoggia una griglia a rene BMW senza cornice e dal peso ridotto, che ricorda le macchine da corsa. Progettata appositamente per questo modello, le sue caratteristiche identificative includono linee di contorno rosse e il badge “M4 CS” sulla parte superiore delle due barre orizzontali della griglia.

L’ultima versione del sistema di visualizzazione e controllo/operazione BMW iDrive, basato sul BMW Operating System 8.5, offre un controllo intuitivo di numerose funzioni della vettura e dei servizi digitali. Il BMW Curved Display presenta visualizzazioni specifiche M ed è orientato verso il guidatore, aiutandolo a concentrarsi sulla strada da percorrere.

Il pulsante di configurazione specifico M sulla console centrale consente di accedere direttamente alle opzioni di impostazione di motore, telaio, sterzo, impianto frenante e M xDrive. Due varianti di setup configurabili individualmente possono essere memorizzate in modo permanente, insieme alle impostazioni preferite per la nota del motore, il sistema DSC, la funzione Automatic Start/Stop e le caratteristiche di cambiata del cambio M Steptronic a otto rapporti, per poi essere richiamate utilizzando uno dei due pulsanti M sul volante.

Le specifiche del BMW Live Cockpit Professional di serie includono il BMW Head-Up Display con grafica specifica M, il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud, l’integrazione degli smartphone, la telefonia con ricarica wireless e un’interfaccia WiFi. Il BMW Drive Recorder è disponibile come optional.

La nuova BMW M4 CS offre inoltre una scelta selezionata di caratteristiche di comfort e di sistemi di assistenza alla guida, con l’attenzione rivolta al piacere di guida puro e semplice. Il Comfort Access, il sistema di allarme, il climatizzatore automatico bi-zona, l’impianto audio Harman Kardon Surround Sound System, il Park Distance Control, l’assistente al parcheggio, il Front Collision Warning, il Lane Departure Warning e il sistema Speed Limit Info sono tutti inclusi nella dotazione di serie, mentre l’azionamento automatico del portellone del bagagliaio e il sistema Driving Assistant possono essere aggiunti come optional.

Fonte BMW

Copyright Image: Sinergon LTD