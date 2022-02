Ulteriori varianti per la nuova BMW Serie 2 Coupé e la nuova BMW Serie 2 Active Tourer.

Nuove varianti di modello amplieranno la gamma della BMW Serie 2 Coupé 2022 e della BMW Serie 2 Active Tourer. Il nuovo Parking Assistant Professional è disponibile come optional per tutte le varianti del modello e permette di manovrare il veicolo tramite smartphone. La My BMW App dispone anche di funzioni aggiuntive che rendono la ricarica della batteria ad alta tensione nei modelli BMW puramente elettrici e ibridi plug-in ancora più comoda.

I nuovi sistemi di assistenza alla guida, disponibili come optional nella BMW Serie 2 Active Tourer e nei modelli BMW X3 e BMW X4, offrono un maggiore comfort. Inoltre, la gamma di finiture della carrozzeria, degli interni e i cerchi in lega leggera per la BMW Serie 4 Gran Coupé, la BMW i4, la BMW iX e la BMW M5 offre diverse possibilità di scelta.

BMW Serie 2 Coupé 2022: motori

La quarta configurazione del modello a due porte prevede un motore a benzina 4 cilindri da 2,0 litri con una potenza di 180 kW/245 CV e una coppia massima di 400 Nm. La nuova unità motrice sarà presente nella BMW 230i Coupé con la classica trazione posteriore. L’erogazione di potenza e il comportamento in termini di emissioni sono stati ottimizzati da un collettore di scarico integrato nella testa del cilindro e da un sistema di sovralimentazione avanzato per la tecnologia BMW TwinPower Turbo.

Il nuovo motore è combinato con un cambio sportivo Steptronic a 8 rapporti di serie. La gamma di equipaggiamenti e funzioni comprende le levette del cambio sul volante e il Launch Control, che permette alla nuova BMW 230i Coupé di accelerare da ferma a 100 km/h in 5,9 secondi. Tra le altre cose, un differenziale sportivo M nella trasmissione finale è disponibile come optional per la nuova variante del modello.

Nuova BMW Serie 2 Active Tourer 2022

Funzionalità versatile, piacere di guidare e design dinamico caratterizzano la seconda generazione della BMW Serie 2 Active Tourer, che sarà disponibile anche con la trazione integrale intelligente. La nuova BMW 223i xDrive Active Tourer è la quinta variante della moderna tuttofare nel segmento delle compatte premium. Il suo sistema BMW xDrive trasferisce la potenza del motore a benzina a 4 cilindri con tecnologia mild hybrid a 48 volt a tutte e quattro le ruote a seconda delle necessità. La trazione della nuova BMW 223i xDrive Active Tourer eroga 160 kW/218 CV, generati congiuntamente dal motore a combustione fino a 150 kW/204 CV e dall’unità elettrica fino a 14 kW/19 CV. L’azionamento elettrico ausiliario contribuisce a una risposta dell’accelerazione particolarmente spontanea. La nuova variante del modello scatta da ferma a 100 km/h in 6,9 secondi.

Nuovo anche il colore della carrozzeria in Piedmont Red metallizzato; inoltre, le funzioni del Driving Assistant Plus, disponibile come optional, sono state stata ampliate per includere lo Steering e il Lane Guidance Assist.

