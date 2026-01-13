Il bollo auto 2026 è la tassa annuale che tutti i proprietari di veicoli iscritti al PRA sono tenuti a versare. Non sono previste modifiche normative di rilievo rispetto all’anno precedente, ma resta utile riepilogare criteri di calcolo, modalità di pagamento, esenzioni e differenze regionali.
Come calcolare il bollo auto 2026
L’importo del bollo auto dipende da tre fattori:
- classe ambientale del veicolo (da Euro 0 a Euro 6)
- potenza del motore espressa in kW
- Regione di residenza del proprietario
Il metodo più semplice consiste nell’utilizzare il calcolatore online dell’ACI, inserendo la targa del veicolo. Il calcolo può comunque essere effettuato anche manualmente.
Per farlo, occorre moltiplicare i kW del veicolo per la tariffa associata alla classe ambientale:
- Euro 0: 3,00 €/kW fino a 100 kW – 4,50 €/kW oltre 100 kW
- Euro 1: 2,90 €/kW fino a 100 kW – 4,35 €/kW oltre 100 kW
- Euro 2: 2,80 €/kW fino a 100 kW – 4,20 €/kW oltre 100 kW
- Euro 3: 2,70 €/kW fino a 100 kW – 4,05 €/kW oltre 100 kW
- Euro 4, 5 e 6: 2,58 €/kW fino a 100 kW – 3,87 €/kW oltre 100 kW
Alcune Regioni applicano importi differenti rispetto alle tariffe nazionali.
Come si paga il bollo auto 2026
Il pagamento avviene esclusivamente tramite il sistema PagoPA, che consente l’accredito diretto alla Pubblica Amministrazione.
Canali fisici
- uffici di Poste Italiane
- agenzie di pratiche auto
- ricevitorie Lottomatica e Sisal
- bancomat convenzionati
- delegazioni ACI
Canali digitali
- home banking degli istituti convenzionati
- app IO e Satispay
- area dedicata del sito ACI
- Poste online
Esenzioni dal bollo auto 2026
Sono previste esenzioni per categorie specifiche di veicoli:
- veicoli intestati a persone con disabilità o utilizzati per il loro trasporto
- veicoli storici e d’epoca
- mezzi di enti senza scopo di lucro (es. ambulanze)
Le auto elettriche sono esenti dal bollo per i primi 5 anni a livello nazionale; successivamente pagano un importo pari a un quarto della tariffa piena.
I veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano usufruiscono fin dall’immatricolazione di una tariffa ridotta a un quarto rispetto a quella standard.
Bollo auto 2026: agevolazioni regionali
Piemonte
Esenzione permanente per auto elettriche, GPL e metano. Le ibride sono esenti per 5 anni, esclusi i diesel hybrid e quelle oltre 100 kW.
Lombardia
Sconto del 15% con domiciliazione bancaria. Esenzione permanente per elettriche, idrogeno, GPL e metano. Ibride benzina: riduzione 50% per 5 anni, esenzione totale per 3 anni con rottamazione.
Liguria
Nessun beneficio per elettriche e idrogeno. Esenzione triennale per ibride e veicoli GPL/metano immatricolati nel 2023.
Emilia-Romagna
Tariffa agevolata di 2,58 €/kW per ibride, GPL e metano. Contributo regionale di 191 € annui per 3 anni.
Valle d’Aosta
Auto elettriche esenti per 8 anni.
Trentino-Alto Adige
Esenzioni variabili in base alle emissioni di CO₂: da 5 anni (fino a 30 g/km) a nessuna esenzione oltre 135 g/km.
Veneto
Esenzione triennale per ibride. Tariffa minima per benzina/GPL e benzina/metano.
Toscana
Tariffa minima di 2,71 €/kW per ibride, idrogeno, GPL e metano.
Marche
Esenzione per 6 anni per ibride fino a 66 kW. Tariffa minima per GPL e metano.
Campania
Esenzione fino a 7 anni per elettriche con rottamazione. Ibride benzina: esenzione 3 anni e sconto 50% successivo.
Puglia
Esenzione 6 anni per ibride e idrogeno; tariffa ridotta a un quarto successivamente. GPL e metano esenti 6 anni.
Basilicata
Esenzione 5 anni per ibride e 6 anni per GPL/metano.
Sicilia
Esenzione triennale per full hybrid, plug-in e idrogeno. Tariffa base di 2,58 €/kW successivamente.
Altre Regioni
In Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Calabria e Sardegna si applica la normativa nazionale senza agevolazioni aggiuntive.
Chiarimenti sul Bollo auto 2026
Quando va pagato il bollo auto 2026?
Il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza precedente.
Le auto elettriche pagano il bollo?
No, per i primi 5 anni sono esenti a livello nazionale.
È possibile pagare il bollo online?
Sì, tramite PagoPA usando home banking, app IO, Satispay, ACI e Poste online.
Il bollo cambia da Regione a Regione?
Sì, molte Regioni applicano esenzioni o riduzioni differenti rispetto alla normativa nazionale.
Cosa succede se non si paga il bollo?
Il mancato pagamento comporta sanzioni, interessi e può portare al fermo amministrativo del veicolo.