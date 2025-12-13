Per le ibride, il punto chiave è uno: il bollo è gestito dalle Regioni. Questo significa che esenzioni e riduzioni possono cambiare da un territorio all’altro e dipendono anche da requisiti tecnici (per esempio soglia in kW, classe ambientale, data di immatricolazione). Qui trovi una guida pratica per orientarti e controllare le regole ufficiali.
Auto ibride e bollo 2026: sconti regionali, esenzioni e nuove regole
Per le ibride non c’è un’unica regola valida in tutta Italia: eventuali esenzioni o riduzioni sono stabilite dalla singola Regione. Il modo più affidabile per verificarle è usare i canali istituzionali regionali o i collegamenti ACI dedicati alla tassa automobilistica per Regione.
Puoi partire dalla pagina informativa ACI che rimanda ai riferimenti regionali (Regione per Regione) e, da lì, usare il link al portale istituzionale e/o il servizio di calcolo online indicato.
Si parte dal tariffario regionale in euro/kW e dalla potenza in kW indicata nei documenti dell’auto. Se la Regione prevede agevolazioni, si applicano secondo i criteri ufficiali (percentuale, durata, requisiti tecnici, data di immatricolazione).
Usare il calcolatore indicato dalla propria Regione oppure i canali ACI collegati alla tassa automobilistica, perché applicano il tariffario corretto e tengono conto delle condizioni previste localmente.
Le modalità dipendono dalla Regione (canali online regionali, servizi ACI, home banking e altri strumenti abilitati). Dopo il pagamento, conserva la ricevuta.
Regioni: esenzione, riduzione o assenza di misure specifiche per ibride (R1)
La tabella seguente riporta ciò che risulta verificabile da fonti istituzionali consultate. Dove non è stato possibile confermare con pagine ufficiali leggibili, trovi “Da confermare” con indicazione del canale corretto.
|Categoria 2026
|Regioni / Province autonome
|Nota pratica
|Esenzione totale specifica per ibride
|Da confermare su portali regionali (le condizioni, quando presenti, spesso dipendono da finestre di immatricolazione e requisiti tecnici).
|Verifica sul portale della tua Regione (sezione “tassa automobilistica/bollo auto”) oppure tramite i link ACI Regione per Regione.
|Riduzione parziale specifica per ibride
|Lombardia – riduzione del 50% per 5 anni per ibride benzina/elettrico (incluse ricaricabili), Euro 6, fino a 100 kW, immatricolate nuove dal 1° gennaio 2021.
Piemonte – 50% per 5 anni per ibride benzina/elettrico, fino a 100 kW, Euro 6, immatricolate nuove dal 1° gennaio 2025.
|Le condizioni includono soglie tecniche e date: prima di pagare usa sempre il calcolatore ufficiale o il tariffario regionale.
|Nessuna misura specifica per ibride oppure “Da confermare”
|Da confermare (mancata conferma ufficiale completa con questo controllo): Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.
|Alcuni portali regionali possono essere non leggibili da strumenti automatici o aggiornare le delibere a ridosso dell’anno: verifica su portali regionali e pagina ACI dei link regionali.
Riferimenti normativi essenziali
Il bollo è un tributo regionale. Le agevolazioni per le ibride sono disciplinate da leggi e delibere regionali, consultabili sui portali istituzionali e tramite i collegamenti ACI. Per casi “nazionali” come l’esenzione legata alla disabilità, valgono le disposizioni statali richiamate nelle guide ufficiali (con criteri tecnici e documentali specifici).
