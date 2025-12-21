Brabus 900 Superblack: 900 CV per le Bentley Continental GT Speed e GTC Speed

Brabus debutta sul mondo Bentley con le nuove 900 Superblack e 900 Cabrio: 4.0 V8 biturbo ibrido da 900 CV e 1.100 Nm, 0-100 km/h in 2,9 secondi, cerchi forgiati da 22" e interni Masterpiece su misura.

Brabus 900 Superblack Bentley Continental GT Speed
Di - - Lascia un commento

Bentley, Bentley Continental GT

Brabus presenta 900 Superblack Coupé e 900 Cabriolet, le prime Masterpiece della storia del preparatore tedesco sviluppate sulla base delle nuove Bentley Continental GT Speed e GTC Speed. Il V8 4.0 biturbo, abbinato al motore elettrico di serie, viene portato a una potenza complessiva di 662 kW/900 CV e 1.100 Nm, per uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 335 km/h per la coupé (285 km/h per la cabrio limitata elettronicamente).

Il programma di elaborazione include kit aerodinamico in carbonio a vista, scarico sportivo in acciaio inox con terminali in titanio e carbonio, cerchi forgiati Monoblock ZM da 22” e assetto ribassato di 20 mm. L’abitacolo è completamente riconfigurato con interni Brabus Masterpiece in pelle pregiata, finiture in carbonio e dettagli dedicati. I prezzi partono da 489.200 euro per la Superblack e 538.800 euro per la Cabriolet.

Per la prima volta in quasi cinquant’anni di storia, Brabus applica il proprio programma Masterpiece alle ultime Bentley Continental GT Speed e GTC Speed. Nascono così:

  • Brabus 900 Superblack Coupé
  • Brabus 900 Cabriolet (su base GTC Speed, esposta nel colore “Pale Brown”).

Entrambi i modelli sono omologati come ibridi plug-in ad alte prestazioni, con un lavoro di affinamento completo su motore, aerodinamica, assetto, cerchi e interni.

Powertrain ibrido: 4.0 V8 biturbo + elettrico, fino a 900 CV

Brabus 900 Bentley GTC
Image: Brabus

Il V8 4.0 biturbo Bentley viene completamente rivisto da Brabus:

  • Nuovi turbo Brabus ad alte prestazioni
  • Airbox Brabus in carbonio ottimizzato nei flussi
  • Nuova mappatura di accensione, iniezione e pressione di sovralimentazione

Risultato solo termico:

  • 522 kW / 710 CV a 6.100 giri/min
  • 900 Nm costanti tra 2.500 e 5.000 giri/min (rispetto ai 441 kW / 600 CV e 800 Nm di serie)

Il sistema ibrido integra il motore elettrico Bentley da 140 kW / 190 CV. La potenza complessiva arriva a:

  • 662 kW / 900 CV
  • 1.100 Nm di coppia di sistema

Abbinato al cambio doppia frizione a 8 rapporti, il pacchetto consente:

  • 0–100 km/h in 2,9 secondi (coupé e cabrio)
  • Velocità massima coupé: 335 km/h
  • Velocità massima cabrio: limitata elettronicamente a 285 km/h
  • Autonomia elettrica: fino a 80 km (anche in ciclo urbano)

Aerodinamica in carbonio e look ancora più aggressivo

Esteticamente, Brabus interviene con un kit in fibra di carbonio a vista, disponibile con finitura lucida o opaca:

  • Nuova fascia anteriore Brabus
  • prese d’aria ridisegnate
  • spoiler integrato in carbonio
  • Spoiler posteriori dedicati specifici per coupé e cabrio
  • Diffusore in carbonio compatibile con entrambe le carrozzerie
  • Emblemi Brabus in carbonio a vista su cofano e portellone
  • Cerchi forgiati Monoblock ZM “Platinum Edition” da 22”

Interni Brabus Masterpiece: Supeblack e Nocturne Brown

Entrambe le versioni montano allestimenti Masterpiece realizzati a mano nel reparto selleria interno:

  • Pelle morbida ma altamente resistente, con una tavolozza colori praticamente illimitata
  • Possibilità di microfibre hi-tech, inserti in carbonio e personalizzazioni su misura

Le due auto in foto sono configurate così:

Brabus 900 Superblack Coupé

Brabus 900 Superblack Bentley Continental GT Speed interni
Image: Brabus
  • Interni in pelle nero totale
  • Cuciture e trapuntature nel motivo “Shell” tipico Brabus su sedili, pannelli e bagagliaio
  • Loghi Brabus Double-B impressi a rilievo

Brabus 900 Cabriolet

Brabus 900 Bentley GTC interni
Image: Brabus
  • Interni in tonalità “Nocturne Brown”
  • Stesso disegno “Shell” su sedili e superfici in pelle
  • Rivestimento in pelle anche nelle sezioni del vano bagagli

Dettagli esclusivi:

  • Pannelli porta e pannelli laterali con motivi “Shell” in rilievo
  • Orologio sulla plancia con quadrante dedicato
  • Soglie battitacco in carbonio con logo illuminato
  • Inserti in carbonio su cruscotto e tunnel centrale
  • Pedaliera in alluminio anodizzato
  • Poggiapiede con logo illuminato

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento