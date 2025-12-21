Brabus presenta 900 Superblack Coupé e 900 Cabriolet, le prime Masterpiece della storia del preparatore tedesco sviluppate sulla base delle nuove Bentley Continental GT Speed e GTC Speed. Il V8 4.0 biturbo, abbinato al motore elettrico di serie, viene portato a una potenza complessiva di 662 kW/900 CV e 1.100 Nm, per uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 335 km/h per la coupé (285 km/h per la cabrio limitata elettronicamente).
Il programma di elaborazione include kit aerodinamico in carbonio a vista, scarico sportivo in acciaio inox con terminali in titanio e carbonio, cerchi forgiati Monoblock ZM da 22” e assetto ribassato di 20 mm. L’abitacolo è completamente riconfigurato con interni Brabus Masterpiece in pelle pregiata, finiture in carbonio e dettagli dedicati. I prezzi partono da 489.200 euro per la Superblack e 538.800 euro per la Cabriolet.
Per la prima volta in quasi cinquant’anni di storia, Brabus applica il proprio programma Masterpiece alle ultime Bentley Continental GT Speed e GTC Speed. Nascono così:
- Brabus 900 Superblack Coupé
- Brabus 900 Cabriolet (su base GTC Speed, esposta nel colore “Pale Brown”).
Entrambi i modelli sono omologati come ibridi plug-in ad alte prestazioni, con un lavoro di affinamento completo su motore, aerodinamica, assetto, cerchi e interni.
Powertrain ibrido: 4.0 V8 biturbo + elettrico, fino a 900 CV
Il V8 4.0 biturbo Bentley viene completamente rivisto da Brabus:
- Nuovi turbo Brabus ad alte prestazioni
- Airbox Brabus in carbonio ottimizzato nei flussi
- Nuova mappatura di accensione, iniezione e pressione di sovralimentazione
Risultato solo termico:
- 522 kW / 710 CV a 6.100 giri/min
- 900 Nm costanti tra 2.500 e 5.000 giri/min (rispetto ai 441 kW / 600 CV e 800 Nm di serie)
Il sistema ibrido integra il motore elettrico Bentley da 140 kW / 190 CV. La potenza complessiva arriva a:
- 662 kW / 900 CV
- 1.100 Nm di coppia di sistema
Abbinato al cambio doppia frizione a 8 rapporti, il pacchetto consente:
- 0–100 km/h in 2,9 secondi (coupé e cabrio)
- Velocità massima coupé: 335 km/h
- Velocità massima cabrio: limitata elettronicamente a 285 km/h
- Autonomia elettrica: fino a 80 km (anche in ciclo urbano)
Aerodinamica in carbonio e look ancora più aggressivo
Esteticamente, Brabus interviene con un kit in fibra di carbonio a vista, disponibile con finitura lucida o opaca:
- Nuova fascia anteriore Brabus
- prese d’aria ridisegnate
- spoiler integrato in carbonio
- Spoiler posteriori dedicati specifici per coupé e cabrio
- Diffusore in carbonio compatibile con entrambe le carrozzerie
- Emblemi Brabus in carbonio a vista su cofano e portellone
- Cerchi forgiati Monoblock ZM “Platinum Edition” da 22”
Interni Brabus Masterpiece: Supeblack e Nocturne Brown
Entrambe le versioni montano allestimenti Masterpiece realizzati a mano nel reparto selleria interno:
- Pelle morbida ma altamente resistente, con una tavolozza colori praticamente illimitata
- Possibilità di microfibre hi-tech, inserti in carbonio e personalizzazioni su misura
Le due auto in foto sono configurate così:
Brabus 900 Superblack Coupé
- Interni in pelle nero totale
- Cuciture e trapuntature nel motivo “Shell” tipico Brabus su sedili, pannelli e bagagliaio
- Loghi Brabus Double-B impressi a rilievo
Brabus 900 Cabriolet
- Interni in tonalità “Nocturne Brown”
- Stesso disegno “Shell” su sedili e superfici in pelle
- Rivestimento in pelle anche nelle sezioni del vano bagagli
Dettagli esclusivi:
- Pannelli porta e pannelli laterali con motivi “Shell” in rilievo
- Orologio sulla plancia con quadrante dedicato
- Soglie battitacco in carbonio con logo illuminato
- Inserti in carbonio su cruscotto e tunnel centrale
- Pedaliera in alluminio anodizzato
- Poggiapiede con logo illuminato
