- La Bugatti W16 Mistral “Fly Bug” è l’ultima creazione del programma di personalizzazione Sur Mesure, ispirata alla libellula. È la quarta di una collezione commissionata da un singolo collezionista dopo Hellbug, Hellbee e Lady Bug.
- Il colore esclusivo Dragonfly Blue vira dal blu al turchese a seconda della luce, replicando l’iridescenza delle ali di libellula. Per la prima volta il Macaron Bugatti è stato integrato come elemento grafico dipinto sul fianco.
- La W16 Mistral è l’ultima Bugatti con motore W16 da 8,0 litri quadriturbo, prodotta in 99 esemplari tutti già assegnati. Design firmato da Frank Heyl e realizzato al Bugatti Design Studio di Berlino.
Bugatti presenta la W16 Mistral “Fly Bug”, l’ultima creazione del programma di personalizzazione Sur Mesure. La vettura è ispirata alla libellula ed è la quarta di una collezione commissionata da un singolo collezionista, dopo la Veyron Grand Sport Vitesse “Hellbug”, la Chiron “Hellbee” e la Divo “Lady Bug”.
Il colore esclusivo Dragonfly Blue cambia tonalità tra blu e turchese a seconda della luce e dell’angolo di osservazione, replicando l’effetto iridescente delle ali di libellula.
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Come nasce il progetto Fly Bug
Il progetto è nato da un confronto diretto tra il collezionista e Frank Heyl, responsabile del design Bugatti. La realizzazione è stata curata dal team Color, Materials, Finish (CMF) del Bugatti Design Studio di Berlino, che comprende designer del colore, specialisti dei materiali, visualizzatori e modellisti.
Il filo conduttore della collezione è un motivo visivo ricorrente che evolve da una vettura all’altra. Sulla Divo “Lady Bug” era un pattern geometrico a diamante composto da circa 1.600 forme disposte sulle superfici della carrozzeria. Sulla Chiron “Hellbee” il motivo aveva un’interpretazione più grafica. Per la Mistral “Fly Bug”, il team ha sviluppato un pattern a ellissi che si estende sull’esterno, diventando più denso verso la coda e sfumando nel nero delle prese d’aria.
Il colore Dragonfly Blue e le lavorazioni esterne
Il Dragonfly Blue è una vernice sviluppata esclusivamente per questa vettura. La caratteristica principale è il viraggio cromatico: la superficie passa dal blu al turchese in base all’inclinazione della luce, come le ali di una libellula in volo. Lo stesso colore è stato applicato ai cerchi, adattando la formula alle differenze tra i materiali e i sistemi di verniciatura della carrozzeria e delle ruote.
L’integrazione del Macaron Bugatti (l’emblema ovale presente sulle calandra a ferro di cavallo da oltre un secolo) nel pattern a ellissi è stata la lavorazione più complessa del progetto. Per la prima volta nella storia del marchio, il Macaron è stato inserito come elemento grafico dipinto sul fianco della vettura, con riproduzione fedele dell’anello di punti e delle lettere.
Come sono gli interni della Fly Bug
Per l’abitacolo è stato sviluppato un materiale multistrato esclusivo: pelle sovrapposta ad Alcantara con un pattern geometrico abbinato al Dragonfly Blue e una finitura tridimensionale ottenuta con una tecnica specialistica. Il motivo a ellissi è riprodotto sui pannelli porta, adattato alla geometria di ciascun componente.
È la prima volta che Bugatti applica un pattern grafico sia sulla superficie del pannello porta sia sulla zona del bracciolo. La lavorazione ha richiesto una collaborazione con il team di ingegneria per garantire che il materiale aderisse alle superfici curve senza difetti.
Nel selettore del cambio è inserito il “Dancing Elephant”, un riferimento alle sculture di Rembrandt Bugatti (fratello del fondatore Ettore), le cui opere zoomorfe fanno parte del patrimonio storico del marchio.
Quanto è durato il progetto
Dalla firma del design definitivo alla consegna della vettura sono stati necessari diversi mesi di lavoro. Bugatti non ha indicato un tempo preciso, ma ha specificato che il livello di complessità della Fly Bug ha richiesto il coinvolgimento dell’intero team di personalizzazione dello stabilimento di Molsheim (Alsazia).
Frank Heyl ha dichiarato che il progetto ha portato tre primati per Bugatti Sur Mesure: un colore sviluppato da zero, un Macaron integrato per la prima volta in una grafica dipinta e un’applicazione di materiale negli interni mai tentata prima. La W16 Mistral è l’ultima Bugatti con il motore W16 da 8,0 litri quadriturbo, prodotta in 99 esemplari, tutti già assegnati. La “Fly Bug” chiude la collezione a tema entomologico del collezionista e rappresenta l’ultima espressione del programma Sur Mesure sulla piattaforma W16.