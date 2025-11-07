Dopo aver conquistato a ottobre 2025 il primo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia con la Dolphin Surf, BYD lancia a novembre un’originale promozione che sa già di Black Friday: si chiama infatti “Back Friday” ed è un’iniziativa che premia chi restituisce (in inglese “back”, appunto) la propria vecchia auto per passare a all’auto elettrica.
Non un semplice Black Friday, ma un intero mese di vantaggi promosso dal colosso cinese. Ecco come funziona e lo scopo della campagna del marchio.
Come funziona “Back Friday” BYD
La logica è chiara: più vecchia è l’auto che restituisci, maggiore sarà lo sconto. Chi sostituisce un’auto più vecchia di 5 anni ottiene uno sconto base, mentre chi rottama un’auto usata di oltre 10 anni riceve un vantaggio raddoppiato, fino a 10.000 euro di bonus sull’acquisto di una nuova BYD elettrica, dotata di tecnologia Vehicle to Load.
Quest’ultima, entrata ormai nel dizionario delle sigle che contraddistinguono le auto elettriche, consente di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla vettura. Lo scopo di BYD è quello di contribuire allo svecchiamento del parco circolante italiano. Lo sconto non è cumulabile con gli incentivi statali.
Il parco circolante italiano: gli ultimi dati
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Unrae e da altre associazioni automobilistiche, nel nostro Paese si muovono oltre 40 milioni di vetture, con un’età media di 13 anni, la più alta d’Europa.
Secondo l’ultimo annuario del parco circolante, questa età è cresciuta di due anni negli ultimi 12 mesi, segno di una situazione caratterizzata da auto sempre più datate e della necessità di trovare soluzioni per svecchiare il parco, anche e soprattutto in ottica di sicurezza.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!