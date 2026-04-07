Con l’arrivo della stagione calda torna un appuntamento importante per gli automobilisti: il cambio degli pneumatici. Tra metà aprile e metà maggio, chi monta gomme invernali con codice di velocità non conforme a quello indicato sulla carta di circolazione deve provvedere alla sostituzione. Oltre al rispetto delle regole, scegliere pneumatici adatti al periodo dell’anno significa migliorare aderenza, frenata, comfort e consumi.
Con la primavera entra nel vivo anche il periodo dedicato al cambio gomme, un passaggio che riguarda migliaia di automobilisti e che incide direttamente sulla sicurezza di marcia. Con l’aumento delle temperature, infatti, gli pneumatici estivi tornano a essere la soluzione più adatta per affrontare la strada in modo efficiente, con una migliore risposta del veicolo e prestazioni più coerenti con le condizioni climatiche.
Secondo quanto previsto, dal 15 aprile al 15 maggio è il momento in cui gli automobilisti che utilizzano pneumatici invernali devono effettuare la sostituzione con quelli estivi, nei casi in cui il codice di velocità delle gomme montate risulti inferiore a quello riportato sul libretto. Chi invece dispone di pneumatici invernali con codice conforme può evitare il cambio, anche se questa possibilità resta generalmente poco consigliata in presenza di temperature più elevate.
Perché gli pneumatici estivi sono più adatti alla stagione calda
Montare gomme adatte al periodo dell’anno non è soltanto una formalità. Gli pneumatici estivi sono progettati per offrire prestazioni più efficaci quando l’asfalto raggiunge temperature più alte, assicurando una migliore tenuta di strada, spazi di frenata più contenuti e una guida più stabile.
Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i consumi. Utilizzare la copertura corretta nel periodo giusto può contribuire a ridurre la resistenza al rotolamento e, di conseguenza, a contenere anche il consumo di carburante. A questo si aggiunge un beneficio in termini di comfort, con una risposta più precisa del veicolo soprattutto nei lunghi spostamenti e nei viaggi autostradali.
Quando non è necessario cambiare le gomme
Non tutti gli automobilisti sono obbligati a intervenire. Chi utilizza pneumatici quattro stagioni può continuare a circolare con gli stessi, purché siano presenti la marcatura M+S sul fianco e un codice di velocità compatibile con quanto indicato nella carta di circolazione del veicolo.
La stessa eccezione vale anche per alcuni pneumatici invernali che rispettano il codice di velocità previsto dal libretto. In questi casi non scatta l’obbligo di sostituzione, ma resta comunque opportuno valutare con attenzione l’effettiva adeguatezza delle gomme alle temperature della stagione. La compatibilità normativa, infatti, non coincide sempre con la soluzione più efficace dal punto di vista delle prestazioni.
Il cambio gomme è anche un controllo sulla sicurezza
Il passaggio stagionale rappresenta anche un’occasione utile per verificare lo stato generale degli pneumatici. Durante la sostituzione è consigliabile controllare la pressione di gonfiaggio, il livello di usura del battistrada e l’eventuale presenza di danni, tagli o deformazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.
Una verifica accurata permette di affrontare la stagione con pneumatici realmente efficienti, riducendo il rischio di problemi su strada e migliorando il comportamento complessivo dell’auto.
Perché bisogna rivolgersi a un gommista
Per il cambio gomme, così come per ogni operazione di manutenzione sugli pneumatici, è necessario affidarsi a un rivenditore specializzato. Il gommista può valutare lo stato delle coperture, verificare la corretta compatibilità con il veicolo e suggerire la soluzione più adatta in base alle caratteristiche dell’auto e allo stile di guida. L’intervento professionale è importante anche perché il montaggio e la gestione degli pneumatici richiedono competenze tecniche precise.
I rischi per chi non rispetta tempi e regole
Trascurare il cambio gomme può avere conseguenze non soltanto sul piano della sicurezza, ma anche su quello sanzionatorio. Per chi utilizza pneumatici con codice di velocità inferiore rispetto a quello previsto dalla carta di circolazione, il mancato rispetto dei termini può comportare multe anche elevate (da 431 euro a 1.734 euro).
Alle sanzioni economiche possono aggiungersi ulteriori conseguenze, tra cui la decurtazione di punti, la revisione del veicolo e, nei casi più gravi, il fermo amministrativo.