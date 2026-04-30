Informazioni chiave:
- Citroën Ami Rip Curl è una serie speciale che riporta al centro la collaborazione tra Citroën e Rip Curl, con una carrozzeria nera e grafiche ispirate al mondo del surf.
- Questa edizione introduce il nuovo display digitale centrale a colori da 5,7 pollici, più ampio e con una qualità grafica migliorata.
- Ami Rip Curl è ordinabile da subito al prezzo di 9.290 euro ed è disponibile nelle versioni Sunrise e Sunset.
Citroën Ami Rip Curl nasce per portare nella città un immaginario visivo che arriva direttamente dal surfwear. La serie speciale sviluppata con Rip Curl punta su una carrozzeria nera Black Night, grafiche a onda, due varianti cromatiche dedicate e un abitacolo aggiornato con il nuovo display digitale da 5,7 pollici. La nuova Ami Rip Curl prende forma a partire dall’esperienza del concept Ami Buggy Rip Curl Vision, presentato nell’ottobre 2025, ma la traduce in una proposta concreta, ordinabile e pronta a vivere tra città, eventi lifestyle e mobilità quotidiana.
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La collaborazione con Rip Curl torna in una formula pensata per la città
Con Ami Rip Curl, Citroën riprende il dialogo con uno dei marchi più legati alla cultura surf e lo inserisce in un contesto completamente diverso, quello della mobilità urbana. Uno degli elementi più immediati della nuova Citroën Ami Rip Curl è la carrozzeria in tinta Black Night.
La base nera serve da sfondo a una serie di interventi grafici ad alto contrasto, pensati per trasformare la microcar in un vero oggetto di design urbano. Questa finitura scura permette di far risaltare con maggiore efficacia gli sticker ispirati al mondo Rip Curl e aiuta a dare all’insieme un carattere più compatto, più forte e più contemporaneo.
Le versioni Sunrise e Sunset costruiscono due identità cromatiche distinte
Ami Rip Curl viene proposta in due varianti cromatiche, entrambe costruite per rafforzare il legame con l’universo del surf e con la luce di fine giornata. La prima è Sunrise, caratterizzata da dettagli in giallo. La seconda è Sunset, riconoscibile per gli accenti in viola. Questa doppia interpretazione permette di leggere il modello in due modi diversi: più solare e immediato nella versione Sunrise, più grafico e leggermente più sofisticato nella Sunset.
Gli sticker a onda diventano la firma grafica di Ami Rip Curl
La parte più distintiva del progetto è affidata agli sticker Rip Curl, che riprendono il motivo dell’onda e il linguaggio grafico del marchio. Le applicazioni si sviluppano su battitacco, finestrini posteriori laterali, lunotto e plancia, costruendo una firma estetica molto riconoscibile.
Il frontale e lo spoiler posteriore rafforzano la personalità del modello
Il lavoro sul design si completa con il logo del brand sul pannello frontale, declinato in giallo o bianco a seconda della versione, e con uno spoiler posteriore che contribuisce a rendere più dinamica la lettura complessiva del mezzo. Lo spoiler non cambia la natura di Ami, ma aggiunge un dettaglio visivo importante, utile a rafforzare il lato sportivo. È un piccolo elemento, ma funziona bene nel rendere la serie speciale più completa anche dal punto di vista formale.
Il nuovo display digitale da 5,7 pollici
Tra le novità tecniche più rilevanti di Citroën Ami Rip Curl c’è l’introduzione del nuovo display digitale centrale a colori da 5,7 pollici, ora disponibile su Ami. Lo schermo è più ampio rispetto al passato e offre una qualità grafica migliorata, contribuendo a modernizzare l’abitacolo.
L’abitacolo di Ami Rip Curl si distingue anche per una serie di accessori interni coordinati ai colori delle due versioni. Nella Sunrise dominano gli inserti gialli, mentre nella Sunset la scelta ricade sul grigio. La dotazione comprende tre vani portaoggetti colorati sulla plancia, un gancio porta-borse lato passeggero, due tappetini, due reti portaoggetti nelle porte, una rete divisoria centrale e un supporto per smartphone.
I cerchi bianchi da 14 pollici
A rafforzare l’identità visiva della serie speciale arrivano anche i cerchi bianchi da 14 pollici, elemento che rompe il predominio del nero e sottolinea il carattere giocoso e grafico della vettura. È un dettaglio che si lega bene tanto agli sticker quanto allo spirito surfwear dell’intero progetto.
Citroën Ami Rip Curl è ordinabile da subito in tutte le concessionarie Citroën al prezzo di 9.290 euro.
Le caratteristiche principali di Citroën Ami Rip Curl
- Modello: Citroën Ami Rip Curl
- Tipologia: serie speciale di Ami
- Prezzo: 9.290 euro
- Varianti: Sunrise, Sunset
- Colori dettagli grafici: giallo per Sunrise, viola per Sunset
- Carrozzeria: Black Night
- Sticker: motivo a onda ispirato al logo Rip Curl su battitacco, finestrini posteriori laterali, lunotto e plancia
- Logo frontale: giallo o bianco a seconda della versione
- Spoiler posteriore: di serie su questa edizione speciale
- Display: digitale centrale a colori da 5,7 pollici
- Accessori interni: tre vani portaoggetti colorati, gancio porta-borse, due tappetini, due reti portaoggetti nelle porte, rete divisoria centrale, supporto smartphone
- Cerchi: bianchi da 14 pollici
- Ordinabilità: da subito nelle concessionarie Citroën