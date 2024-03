Citroën Basalt Vision: le prime immagini del nuovo SUV Coupé che non arriverà in Italia

Citroën Basalt Vision è un innovativo concept di SUV Coupé che unisce design moderno e funzionalità, destinato a entrare nella gamma del brand in India e Sud America nella seconda metà del 2024.

Citroën ha svelato le prime immagini del Citroën Basalt Vision, introducendo un innovativo concept di SUV Coupé destinato a entrare nella gamma del brand in India e Sud America già nella seconda metà del 2024. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione nel design e nelle prestazioni, mescolando elementi stilistici moderni con la funzionalità richiesta dai clienti in questi mercati. L’equilibrio tra la fluidità di una coupé e la robustezza di un SUV evidenzia l’intento di Citroën di proporre veicoli che combinano estetica e praticità, rispondendo alle aspettative di uno spettro ampio di clienti.

Sviluppato grazie alla collaborazione diretta dei team di progettazione regionali e basandosi su un’ampia integrazione locale, il Citroën Basalt Vision mira a consolidare la presenza internazionale del marchio, affiancando i modelli C3 e C3 Aircross. Il concept svelato offre un’anticipazione fedele del veicolo che sarà disponibile ai clienti, evidenziando l’impegno di Citroën nello sviluppare veicoli con un forte carattere distintivo, capaci di offrire livelli superiori di comfort a bordo.

Citroën Basalt Vision esprime un design audace e una presenza su strada sicura, attributi enfatizzati dall’elevata altezza da terra, un frontale imponente e dettagli geometrici che accentuano la sua muscolatura. La silhouette slanciata del veicolo, unita a una notevole efficienza aerodinamica, sottolinea la dualità di potenza ed eleganza che caratterizza questo SUV Coupé.

Il nome “Basalt”, ispirato alla robustezza del basalto, una roccia magmatica, riflette la solidità e l’affidabilità del veicolo, promettendo ai conducenti un’esperienza di guida serena e sicura. Inoltre, la configurazione interna del veicolo è progettata per massimizzare lo spazio, offrendo una sensazione di sicurezza e protezione che rende il Basalt Vision adatto a condizioni di guida diverse, dal traffico urbano ai percorsi più avventurosi.

Parte del programma internazionale “C Cubed”, il Basalt Vision si posiziona come il terzo pilastro di una strategia mirata all’espansione di Citroën in mercati chiave attraverso la proposta di prodotti unici, valorizzando il benessere a bordo e la facilità d’uso. Il lancio del Citroën Basalt Vision, nella seconda metà del 2024, rappresenta l’impegno di Citroën di offrire veicoli che si distinguono per design, comfort e praticità, indirizzati a una clientela giovane e dinamica, oltre che a famiglie in cerca di un’esperienza di guida superiore.

Copyright Image: Sinergon LTD