Citroën estende la serie speciale Collection a tre modelli centrali della sua offerta: C3, C3 Aircross e C4. Basata sull’allestimento Plus, la nuova gamma 2026 punta su un’identità estetica comune, contenuti mirati per il comfort e la connettività e una proposta motori pensata per esigenze diverse, dal benzina all’elettrico.
Una firma estetica comune per tutta la gamma
I tre modelli condividono una stessa impronta stilistica, visibile all’esterno attraverso inserti colorati rossi dedicati e cerchi in lega neri, mentre nell’abitacolo spicca l’ambiente Urban Blue, studiato per dare continuità visiva e una percezione più curata dell’insieme.
Su C3 e sul nuovo SUV C3 Aircross, gli elementi cromatici dedicati compaiono sul frontale e nella zona posteriore della carrozzeria, mentre su C4 interessano la parte bassa laterale. A completare l’immagine contribuiscono i vetri posteriori oscurati e il tetto bicolore, disponibile come optional e previsto di serie sulla C4.
Il nuovo C3 Aircross Collection aggiunge anche una personalizzazione specifica, con una grafica dedicata sulle porte anteriori e un motivo sfumato sul montante posteriore, segni che ne rafforzano il carattere.
Interni Urban Blue e dettagli dedicati
L’identità Collection prosegue nell’abitacolo. L’ambiente Urban Blue definisce l’atmosfera interna con un’impostazione contemporanea e sobria. Su C3 e C3 Aircross la tonalità interessa sedili, plancia, braccioli e rivestimenti, mentre su C4 il trattamento si estende anche ai pannelli porta e a sedute dedicate. A completare l’allestimento arrivano tappetini specifici: su C3 e C3 Aircross presentano cuciture rosse e il nome del modello, mentre su C4 riportano il logo Collection.
C3 e C3 Aircross, comfort al centro
Per C3 Collection e C3 Aircross Collection, Citroën mette l’accento soprattutto sul comfort di marcia e sulla semplicità d’uso. Entrambi i modelli adottano le sospensioni Citroën Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort. La C3 Collection aggiunge alla dotazione Plus la retrocamera e gli alzacristalli posteriori elettrici. Il C3 Aircross Collection, già dotato di questi contenuti, introduce anche il sistema di accesso e avviamento senza chiave, disponibile sulle versioni Hybrid ed elettrica.
Motorizzazioni pensate per esigenze diverse
L’offerta motori di C3 e C3 Aircross Collection copre tre esigenze distinte. La proposta a benzina è affidata al Turbo 100 CV con cambio manuale, pensato per chi cerca una soluzione diretta e accessibile. Accanto a questa troviamo la variante Hybrid con cambio automatico, orientata a una guida più fluida ed efficiente.
Non manca l’alternativa elettrica. C3 Collection ha un’autonomia fino a 328 km WLTP, che sale a 440 km in ciclo urbano, mentre C3 Aircross Collection arriva fino a 400 km WLTP e 550 km in ambito urbano.
C4 Collection 2026 punta su connettività e praticità
Nel caso della C4 Collection 2026, il focus si sposta maggiormente sulla tecnologia di bordo. Il modello integra un display centrale HD da 10 pollici con navigazione connessa TomTom 3D, gestione vocale in linguaggio naturale e possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. A questo si aggiunge un quadro strumenti digitale da 7 pollici, che rende più ordinata e attuale la lettura delle informazioni di guida.
La dotazione di serie comprende anche il sistema di Accesso e Avviamento Hands-Free e la retrocamera con Top Rear Vision, pensati per semplificare manovre e utilizzo quotidiano. Restano inoltre presenti i sedili Advanced Comfort, elemento ormai centrale nell’identità del marchio.
Sul fronte motori, la gamma prevede una versione 100% elettrica da 156 CV, con autonomia fino a 414 km WLTP e 564 km in ciclo urbano, oltre a una proposta Hybrid da 145 CV con cambio automatico, destinata a chi cerca un equilibrio tra efficienza, prontezza di risposta e flessibilità d’impiego.