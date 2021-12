My Ami Buggy è una concept car dallo stile allegro, che ogni bambino dai 14 ai 77 anni, vorrebbe mettere nella sua lista dei regali di Natale.

Citroën My Ami Buggy Concept è l’espressione di un oggetto pensato per l’avventura, dallo stile estroverso, colorato e muscoloso, che si sforza di rimanere molto semplice e funzionale. Le equipe di Citroën ha ideato questa Ami, pensando a tutti coloro che sono alla ricerca di un oggetto con una forte personalità, elettrico, facile da usare e con un carattere incredibile.

Citroën My Ami Buggy Concept rappresenta un veicolo ricreativo per i fine-settimana, le vacanze al mare o in mezzo alla natura e che conquisterà gli utilizzatori per la sua praticità. Un modello che, grazie alla sua trazione elettrica, si muove senza rumore e senza emissioni, offrendo il piacere della guida elettrica esaltato dall’assenza di porte, per viaggiare totalmente immersi nell’ambiente e inondati di luce grazie al suo tetto panoramico.

Citroën My Ami Buggy Concept: design

Ben poggiato sulle grandi ruote scolpite, Citroën My Ami Buggy Concept ha un carattere decisamente avventuroso, evidenziato nella parte anteriore e posteriore dai suoi bull-bar, i coprimozzi e le griglie dei fari, i paraurti e le mascherine con al centro gli chevron. Ai lati, i passaruota allargati e rilavorati e le protezioni tubolari alla base delle porte conferiscono alla silhouette un aspetto più muscoloso. Nella parte superiore, le barre al tetto insieme alla ruota di scorta rafforzano lo spirito avventuroso di questo concept. Tutti questi elementi sono in un unico colore nero, dipinti direttamente nella massa.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del tetto aggiunge un tocco avventuroso quando si guida di notte o nella nebbia. Una volta che il veicolo è fermo, tutto è pronto per un’atmosfera da falò creata dalla luce diffusa da questa barra e dal suono della playlist, trasmessa dall’altoparlante portatile.

Le porte sono state rimosse e sostituite da teli trasparenti impermeabili utilizzabili in caso di maltempo, un richiamo alla Méhari. Questi sono dotati di chiusure lampo per chiudere l’abitacolo e con apertura della parte superiore che evoca le porte vetrate dei veicoli classici. Queste pratiche protezioni possono essere rimosse, arrotolate e riposte dietro i sedili in apposite custodie.

Un tettuccio sporgente è stato montato sopra il parabrezza, in continuità con il tetto, per fornire una protezione contro i capricci del tempo. Fa ombra in estate, schermando i raggi del sole di mezzogiorno. I grandi pneumatici tassellati e i loro cerchi scampanati color oro opaco forniscono una buona aderenza su tutti i tipi di strada e una maggiore stabilità, valorizzando lo stile generale.

Citroën My Ami Buggy Concept è fatto di tre colori in totale: nero, kaki e giallo. Il nero, ispirato alle attrezzature da campeggio, rafforza il carattere funzionale e robusto del veicolo. Le diverse tonalità di nero – Anodised Black sui passaruota e sul tetto, Speckled Black testurizzato per un effetto martellato nella parte posteriore – si abbinano perfettamente ai colori Anodized Khaki e Citric Yellow, e conferiscono al veicolo un aspetto avventuroso, arricchito da dettagli raffinati.

My Ami Buggy Concept è rivestito da una carrozzeria bicolore che gli conferisce un aspetto attraente e dinamico: Anodized Khaki nella parte anteriore e Speckled Black nella parte posteriore, un gioco di simmetria che mira anche a distinguere chiaramente l’anteriore dal posteriore del veicolo.

Molti elementi chiave di My Ami Buggy Concept sono evidenziati da una tonalità Citric Yellow, come i sedili, il cavo di ricarica, la capsula grafica sulle porte, tutti i bagagli e molti accessori. Questo colore acido indica anche che gli oggetti evidenziati in questo modo hanno uno scopo funzionale.

Citroën My Ami Buggy Concept: personalizzazioni

Strisce e adesivi che riprendono il tema degli chevron, un elemento distintivo dello stile Citroën, si ripetono, con la stessa grafica, su vari elementi esterni ed interni per creare un ritmo che evoca la calandra della Traction, la consolle centrale della concept car, la parte inferiore del frontale di Ami One Concept e il design dei vani portaoggetti di Ami. Su My Ami Buggy Concept, sono visibili all’esterno sui copri-mozzo, sulle mascherine, sul tettuccio, sugli elementi di protezione laterali, sui supporti della barra luminosa, sulla parte inferiore del paraurti e sulla parte posteriore dei retrovisori; all’interno sui supporti degli accessori, sui vani portaoggetti e la plancia.

La scritta ‘Pilot’ appare sul tetto dal lato del conducente e ‘Copilot’ dal lato del passeggero, e con un rimando alle corse automobilistiche, il numero 01 appare sul sedile del conducente e 02 su quello del passeggero per indicare le loro rispettive posizioni. Adesivi gialli a forma di freccia sotto lo spoiler mostrano la direzione del vento, un riferimento all’aviazione. Una decorazione simile si trova anche sopra ai passaruota.

Un badge “+” appare sulla fiancata sinistra, al livello del retrovisore lato guida, e fa riferimento al motore elettrico e ai poli della batteria, come sulle aree di parcheggio riservate ai veicoli elettrici.

I vani portaoggetti sono pratici e portatili. Ognuno ha la sua funzione nell’abitacolo, ma può essere trasportato all’esterno per un pic-nic o una gita. I vani portaoggetti sulla plancia, accessori già disponibili su My Ami, sono stati ridisegnati appositamente per My Ami Buggy Concept. Un profilo contenitivo in metallo dorato opaco è fissato sopra questi vani per evitare che gli oggetti possano spostarsi o cadere.

Il cavo di ricarica è alloggiato all’interno del vano di apertura della porta del passeggero mediante un supporto a forma di maniglia che ne facilita la presa e l’utilizzo.

