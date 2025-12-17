Land Rover Classic amplia le possibilità di personalizzazione della Classic Defender V8 OCTA, che ora può essere ordinata con le stesse combinazioni cromatiche della Defender OCTA, il modello di riferimento per le prestazioni estreme su strada e in fuoristrada. Alla tavolozza si aggiungono Petra Copper, Faroe Green, Sargasso Blue, Narvik Black e Patagonia White, abbinabili a una nuova gamma di interni che introduce i rivestimenti Ultrafabrics PU accanto alle pelli semi-anilina. Sotto la carrozzeria resta il V8 5.0 da 405 CV con cambio automatico ZF a otto rapporti e assetto dedicato, costruito su misura con il programma Works Bespoke a partire da esemplari 2012-2016 completamente ricostruiti.
Classic Defender V8 OCTA: l’icona che parla lo stesso linguaggio della “sorella” estrema
Land Rover Classic porta la Classic Defender V8 ancora più vicino all’immaginario della Defender OCTA, l’interpretazione più estrema della famiglia Defender in termini di prestazioni e robustezza su strada e lontano dall’asfalto.
Grazie al programma Works Bespoke, chi sceglie una Classic Defender V8 può ora richiedere colori, finiture e abbinamenti interni ispirati in modo diretto alla Defender OCTA, senza rinunciare alla meccanica tradizionale basata sul V8 5.0 da 405 CV e sulla struttura a longheroni tipica della Defender classica.
Il risultato è un 4×4 heritage, ricostruito e aggiornato in ogni dettaglio, che veste la stessa palette cromatica e lo stesso linguaggio estetico del modello più muscolare della gamma contemporanea.
Colori Defender OCTA per la Classic Defender V8
La novità più immediata è la nuova tavolozza di colori esterni abbinata alla Defender OCTA. Alla gamma già nota della Classic Defender V8 si aggiungono:
- Petra Copper – tinta esclusiva OCTA
- Faroe Green – altra esclusiva OCTA dal carattere più “outdoor”
- Sargasso Blue – terza tinta specifica OCTA
- Narvik Black – colore della lussuosa versione OCTA Black
- Patagonia White – bianco dalla presenza forte e pulita
Questi si affiancano alle tonalità già previste per la Classic Defender V8: Borasco Grey, Carpathian Grey e Charente Grey. Ogni esemplare trascorre circa 300 ore in verniciatura. Tutte le tinte sono proposte sia in finitura lucida sia in una particolare finitura satinata, sviluppata per richiamare la patina del Matte Protecting Film disponibile in opzione sulla Defender OCTA. Un dettaglio che avvicina ancora di più visivamente le due linee, pur appartenendo a epoche e filosofie diverse.
Interni: Ultrafabrics, pelle semi-anilina e dettagli OCTA
Per la prima volta su una Classic Defender, la gamma materiali introduce i rivestimenti Ultrafabrics PU, già utilizzati sulla Defender OCTA. Si tratta di superfici leggere e pregiate, proposte in tre tonalità: Khaki Green, Light Cloud e Lunar.
Accanto a questi materiali, restano in gamma le pelli semi-anilina Burnt Sienna, mentre per chi desidera un abbinamento alla Defender OCTA Black è disponibile anche la pelle Ebony. I clienti possono lavorare direttamente con il team di design di Land Rover Classic per definire:
- tonalità e layout dei sedili sportivi Recaro riscaldabili, rifiniti a mano;
- combinazioni di colore per volante, leva del cambio, plancia, pannelli porta e finiture interne;
- eventuali richiami diretti agli accostamenti cromatici delle versioni OCTA.
Meccanica V8: 405 CV su telaio a longheroni
La Classic Defender V8 OCTA non si limita a un affinamento estetico. Ogni esemplare nasce a partire da un donor car prodotto tra il 2012 e il 2016, che viene completamente smontato, restaurato, ripensato nella dinamica, aggiornato con una meccanica ad alte prestazioni.
Sotto il cofano lavora il 5.0 litri V8 da 405 CV, abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti con modalità sport. La trasmissione, rivista per l’uso stradale e off-road, privilegia una risposta piena ma fluida.
A completare l’assetto troviamo:
- telaio a longheroni originale, non modificato, che conserva robustezza e durevolezza tipica della Defender;
- sospensioni dedicate, con molle, ammortizzatori e barre antirollio sviluppati specificamente per questo progetto;
- impianto frenante potenziato, con dischi da 335 mm all’anteriore e 300 mm al posteriore e pinze a quattro pistoncini.
Un pacchetto che rende la Classic Defender V8 molto più pronta in accelerazione, più gestibile alle alte velocità e più precisa nella risposta allo sterzo rispetto a una Defender storica di serie, pur senza snaturarne la struttura portante.
Works Bespoke: la Classic Defender V8 costruita intorno al cliente
Il programma Works Bespoke è il cuore del progetto. Non è necessario possedere una Defender OCTA per richiedere una Classic Defender V8 OCTA: Land Rover Classic seleziona una base 2012–2016, avvia un percorso di ricostruzione completa, affianca il cliente nelle scelte di stile, materiali e allestimento. Sono disponibili tre configurazioni principali:
- 90 Station Wagon
- 110 Station Wagon
- 90 Soft Top
Su ciascuna il livello di personalizzazione è molto ampio: colori esterni e finiture in abbinamento alla Defender OCTA; scelta tra pelle semi-anilina e Ultrafabrics; sedili Recaro riscaldabili, cuciture e dettagli su misura; opzioni di infotainment aggiornato; Crystal Lighting Pack; cinque design diversi di cerchi, con 11 finiture tra versioni da 16″ e 18″; accessori dedicati per l’uso in viaggio o in fuoristrada.
Estetica dedicata: dettagli ispirati alla Defender OCTA
Per avvicinare ulteriormente i due mondi, la Classic Defender V8 OCTA introduce elementi stilistici specifici:
- griglia radiatore Gloss Black, che riprende il disegno della OCTA con maggiore apertura per convogliare aria verso il V8;
- script sul cofano in Chopped Carbon Fiber, dettaglio che porta il carbonio anche su un’icona classica;
- possibilità di replicare la logica delle combinazioni colore della OCTA su elementi come cerchi, tetto, dettagli neri o satinati.
Il risultato è un esemplare che visivamente dialoga con la Defender OCTA moderna, ma mantiene proporzioni e charme della Defender storica, con i suoi lamierati verticali, i finestrini quasi a filo e le superfici piane.
