Il noleggio auto a lungo termine prevede diversi servizi inclusi nel canone mensile: tra questi è molto importante l’assicurazione, ovvero la copertura in caso di sinistro o danni alla vettura o guidatore.
Rispetto ad una polizza privata, ci sono vantaggi facilmente intuibili: in primis non bisogna ricordarsi di pagare l’assicurazione, visto che è inserita nella rata. Inoltre, non essendo la vettura di proprietà di chi la guida, solitamente non sono previsti malus o aumenti dei canoni dopo un sinistro, la copertura è valida anche per i neopatentati, senza sovraprezzi, e in caso di furto o distruzione del veicolo il pagamento del canone viene sospeso.
Fatta questa premessa, approfondiamo quali sono le coperture assicurative incluse nel noleggio a lungo termine dell’auto, prima fra tutte l’RCA.
Noleggio auto a lungo termine e assicurazione: le coperture incluse
RC Auto
La copertura assicurativa obbligatoria per legge, ovvero l’RC Auto è sempre inclusa nel noleggio a lungo termine per privati e, di solito, prevede massimali elevati per una maggiore tranquillità di chi noleggia
Furto e incendio
Anche l‘assicurazione furto e incendio è sempre compresa nel canone di noleggio. La franchigia è totalmente assente per il furto, mentre per i danni parziali solitamente è ridotta.
Polizza infortuni conducente
La Pai, che tutela il guidatore in caso di lesioni o decesso, è una copertura prevista all’interno dei contratti di noleggio a lungo termine.
Assistenza stradale
L’assistenza stradale h24, con traino del veicolo in caso di necessità, è sempre inclusa nel noleggio auto. E’ attiva in Italia, occorre leggere bene il contratto per accertarsi della validità anche all’estero.
Kasko integrale
Buona parte dei contratti di noleggio a lungo termine, infine, prevede la copertura Kasko integrale, che assicura tranquillità anche in caso di danni con colpa. Le franchigie, come vedremo, dipendono dal contratto scelto.
Le franchigie
Merita infatti un approfondimento a parte il capitolo delle franchigie, ovvero i danni che rimangono scoperti o a carico di chi noleggia: le società di renting tendono ad applicare franchigie basse oppure, in alternativa, ad azzerarle, a fronte di un canone mensile più elevato.
Occorre, quindi, sempre leggere bene il contratto di noleggio per non correre rischi di truffe, e scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze, accertandosi che le franchigie proposte siano effettivamente ridotte e che i servizi assicurativi principali che abbiamo descritto sopra siano effettivamente presenti.
